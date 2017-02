DAL TRAMONTO ALL'ALBA 3 / Anticipazioni puntata 1 febbraio 2017: Amaru uccide Burt! (finale di stagione)

DAL TRAMONTO ALL'ALBA 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, mercoledì 1 febbraio 2017, Rai 4 manderà in onda gli ultimi due episodi della serie horror Dal tramonto all'alba 3, in prima Tv assoluta. Saranno il nono ed il decimo, dal titolo "Matanzas" e "Dark Side of the Sun". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati: i fratelli Gecko continuano a seguire le tracce di Amaru e scoprono che alcuni cittadini di un determinato quartiere stanno iniziando a mostrare i primi segni di cannibalismo. Nel frattempo, Amaru continua ad avere il dominio del suo corpo ospitee, riuscendo a non far emergere la ragazza per diverso tempo. Sottolinea anche a Brassa che non dovrà agire in autonomia per mettere in atto la sua vendetta, ma che dovrà sottostare ai suoi ordini. Amaru ha anche intuito che qualcosa di forte lega Kate ai fratelli Gecko, mentre questi ultimi affrontano anche la figlia dello scienziato, che cerca di uccidere Richie (Zane Holtz). Più tardi, Gonzalez (Jesse Garcia) scopre che la sua famiglia è stata rapita da Amaru, mentre Richie mostra il suo vero volto a Leah, impedendo che uno dei residenti l'aggredisca. Carlos (Wilmer Valderrama) si risveglia dopo diverse ore dall'ultimo attacco ed avvia immediatamente la propria guarigione. Intanto, Amaru (Ana de la Reguera) ordina a Brassa (Maurice Compte) di impegnarsi maggiormente nella ricerca di Venganza (Ana de la Reguera). Intanto, Seth (D.J. Cotrona) e Richie ed il resto del gruppo fanno un prigioniero che fornisce loro delle informazioni riguardo ad una prigione. Venganza allenerebbe infatti all'interno sia Culebras che esseri umani in modo che combattino fra loro ed ai più forti è concesso governare la struttura. Nel frattempo, Gonzalez, Sex Machine (Jake Busey) e Burt (Tom Savini) controllano una struttura in cui crede che venga realizzata della droga. Il ranger tuttavia viene stordito da un suddito di Amaru. In prigione, Carlos viene portato al cospetto di Lord Venganza, mentre Scott ed il resto del gruppo lo scortano. Non appena la raggiunge, Carlos fa in modo di essere slegato e passa dalla parte di Venganza, dimostrando di volerle essere leale. L'avvisa poi che Amaru la vuole morta e che Tatuaje (Geno Segers) è già arrivato. La creatura trasforma infatti decine di persone, chiunque incontri sul suo cammino, mentre i fratelli Gecko e Santanico (Eiza González) cercano un senso di quanto sta accadendo.

DAL TRAMONTO ALL'ALBA 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DELL'1 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 7 "MATANZAS" - I fratelli Gecko ed il resto del gruppo si trovano sulle tracce di Amaru ed arrivano fino ad una città misteriosa a Matanzas, nel Texas, dove finiscono molto presto per ingaggiare uno scontro con un esercito di non morti fuorilegge. Nel frattempo, Venganza e Amaru si confrontano, ma la prima decide di uccidere se stessa per evitare che sia il Demone ad ucciderla. Seth invece uccide Brassa sfruttando alcuni esplosivi, mentre Amaru uccide Burt durante una cerimonia in cui riconquista il proprio corpo originario. EPISODIO 8 "DARK SIDE OF THE SUN" - Mentre Amaru ottiene un rinnovamento della propria carne, i fratelli Gecko ed il resto della squadra rimangono in attesa di un'eclissi per poter aprire le porte di Xibalba. Richie viene tenuto intanto prigioniero da Amaru, mentre Kate riprende conoscenza grazie ad un breve coma. Carlos rivelerà di aver fallito l'antico labirinto e di aver fatto un accordo con Xibalba per ottenere il potere, mentre Santanico decide di affrontare Amaru per sconfiggerla. Nel frattempo, Gonzalez riesce a prelevare la sua famiglia che si ritrova ricoverata in ospedale, dove trova Dakota posseduta come il resto del personale. Con l'aiuto di Kate, la squadra è in grado di sconfiggere Amaru e di sigillare la porta per accedere a Xibalba. I fratelli Gecko e Kate vengono mostrati in seguito mentre rapinano una banca, mentre un Ranger attraversa le porte di Xibalba per consegnare l'amuleto di Amaru a Gary Willet.

