DANCE DANCE DANCE/ Settima puntata: concorrenti ed eliminati, chi raggiungerà Cagnotto e Tocci al Dance-Off? (oggi, 1 febbraio 2017)

DANCE DANCE DANCE, SETTIMA PUNTATA: CONCORRENTI, CHI È RIMASTO IN GARA? (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Settimo appuntamento su Fox e Fox Life con Dance Dance Dance: il talent show dedicato alla danza è pronto a tornare in scena stasera, mercoledì 1 febbraio 2017, con una nuova puntata e nuove coreografie. La fase più calda del talent è cominciata: siamo già a quota due eliminazioni, su sei coppie partite cariche di grinta per questa avventura sul piccolo schermo (e nella sale prova). Andrea Delogu e Diego Passoni - i due conduttore di Dance Dance Dance - saranno dunque pronti ad accogliere coloro che possono continuare (anche se solo per il momento) il loro percorso all’interno del programma: Claudia Gerini e Massimiliano Vado, Raniero Monaco di Lapio e Beatrice Olla, Clara Alonso e Diego Dominguez e Tania Cagnotto e Giovanni Tocci. A lasciare Dance Dance Dance è toccato a Chiara Nasti e Roberto De Rosa, i concorrenti più giovani, e anche al rugbista Mirco Bergamasco, che partecipava al fianco della moglie Ati Safavi. Chi sarà il prossimo ad essere eliminato dal talent show di Fox?

DANCE DANCE DANCE, SETTIMA PUNTATA: CONCORRENTI, DESTINO PARTICOLARE PER TANIA E GIOVANNI (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Dance Dance Dance torna in scena con la puntata numero sette, nuovamente pronto a schierare i suoi tre giudici d’eccezione, Vanessa Incontrada, Timor Steffens e Luca Tommassini. Una delle coppie in gara stasera, mercoledì 1 febbraio 2017, subirà un destino molto particolare. Stiamo parlando dei nuotatori azzurri Tania Cagnotto e Giovanni Tocci, che la settimana scorsa hanno ottenuto il minor numero di punti andando ad occupare l’ultima posizione della classifica. Tania e Giovanni sono finiti al Dance-Off e più tardi, in prime time su Fox e Fox Life, non si esibiranno: coloro che arriveranno ultimi questa sera, li raggiungeranno in sfida. La Cagnotto e Tocci hanno dunque il 50% di possibilità di finire fuori: contro chi dovranno sfidarsi? E chi sarà il prossimo eliminato di Dance Dance Dance?

DANCE DANCE DANCE, SETTIMA PUNTATA: CONCORRENTI, CLAUDIA/MAX E CLARA/DIEGO I FAVORITI? (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Dance Dance Dance aveva ottenuto davvero un buon risultato durante l’appuntamento d’esordio dello scorso dicembre: il talent dedicato alla danza, trasmesso in contemporanea su Fox e su Fox Life, era stato in grado di catturare l’attenzione del pubblico e superato la soglia dei 400mila spettatori. Purtroppo, i dati di audience parlano chiaro: l’interesse dei telespettatori è calato notevolmente, scendendo a quota 126mila telespettatori la settimana scorsa, ma la gara continua. In molti sono pronti a scommettere sulla vittoria di due coppie in particolare, quella composta da Claudia Gerini e Max Vado, e quella composta da Clara Alonso e Diego Domingue. Entrambe hanno regalato esibizioni di livello, ottenendo degli ottimi voti dalla giuria: saranno loro a trionfare sui primi due gradini del podio?

