DAYANE MELLO/ Fuori di seno alla “prova antropologica”: tre replay della regia. La nominano tutti, è sicura eliminata? (Isola dei Famosi 2017)

DAYANE MELLO, INCIDENTE HOT CON IL COSTUME, POI LA NOMINANO TUTTI: VITTIMA DEL PRIMO COMPLOTTO? (ISOLA DEI FAMOSI 2017) - Dayane Mello protagonista di un incidente hot con il costume da bagno e delle nomination. L'Isola dei Famosi 2017 sta vivendo le sue prime nomination, dove i Non Evoluti sono chiamati a fare un nome a scelta fra i concorrenti che fanno parte del gruppo Evoluti. Dayane Mello sta conquistando la maggior parte dei voti, registrando il voto negativo di Eva Grimaldi e Massimo Ceccarini, confermandosi la più odiata dell'Isola. Eppure non è tanto questo il particolare ad aver fatto arrossire i telespettatori italiani, quanto il decolleté della modella messa in bella mostra durante una delle sfide. Non è passato inosservato, infatti, agli occhi dei telespettatori il fatto che il costume della Mello abbia lasciato scoperto il seno della modella, regalando così uno dei primi momenti hot del reality di Canale 5. In ogni edizione, lo show si è sempre distinto di momenti hard di questo tipo, come accaduto nella scorsa edizione con il nudo integrale di Giacobbe Fregomeni, a pochi minuti dal debutto. Quest'anno era stata eliminata Playa Desnuda, ma l'Isola dei Famosi non pare voler rinunciare a toni pruriginosi, visto che la regia indugia con ben tre rallenty e una sigla praticamente dedicata, sull'incidente e sulle curve della bellissima Dayane Mello. Intanto la pressione su Dayane Mello, con otto nomination alle spalle, starebbe riflettendo sulla possibilità di uscire dall'Isola dei Famosi 2017 con le proprie gambe. Questo il pensiero di Francesco Facchinetti, che ha commentato la puntata ipotizzando che la modella ha collezionato i voti di quasi tutti i Naufraghi, tranne forse solo il proprio. Clicca qui per vedere il post di Francesco Facchinetti.

