ELETTRA LAMBORGHINI / Video, rissa al Grande Fratello Vip: dopo le effusioni con una ragazza, scattano le botte

ELETTRA LAMBORGHINI AL GRANDE FRATELLO VIP: VIDEO, LE PAROLE SHOCK DURANTE UN LITIGIO - Elettra Lamborghini ha tutti gli occhi del popolo spagnolo puntati addosso. Non è soltanto per le effusioni in Casa con la ex spogliarellista Daniela Blume, ma anche per i continui litigi con Aida Niza, considerata dal popolo della rete: "una vera vipera". Cosa è successo all'interno della residenza più spiata della Spagna? Le due continuano a battibeccare inesorabilmente (e soprattutto senza sosta alcuna) e così, dopo una presunta bestemmia non ancora compresa del tutto e varie tentativi di mettersi in mostra con la minaccia di defecare anche nei letti degli altri coinquilini, la Lamborghini ha regalato un altro siparietto trash con alcune esternazioni in italiano contro la nemica: "Ti compro la vita, rotta in ***", ha urlato Elettra. Breve e concisa. Nonostante questi fortissimi slanci però, la ragazza sembra sicuramente destinata alla finalissima del reality show: si calmeranno gli animi oppure la situazione peggiorerà? Nel frattempo, se volete visionare il video potete cliccare qui.

ELETTRA LAMBORGHINI AL GRANDE FRATELLO VIP: PASSIONE PER UNA RAGAZZA - Elettra Lamborghini ha fatto della sua ricchezza un vero marchio di fabbrica. "La mia pelle è il mio vestito", ama ripetere la 22enne nipote di Ferruccio, proprio colui che ha dato vita alla famosa casa automobilistica. Attualmente, la giovane sta prendendo parte anche di un Grande Fratello Vip ad alto tasso d'interesse. La ragazza infatti, pare non disdegnare affatto l'amica Daniela Blume, ex spogliarellista con la quale ha condiviso attimi molto intimi tra baci ed incontri bollenti. Famosa per aver partecipato a "Riccanza", il reality di MTV che ha raccontato le gesta dei giovani ricchi italiani, Elettra è considerata la Paris Hilton del nostro Belpaese. Tra le sue massime, ritroviamo anche: "Non ho mai avuto amici poveri", "Io posso permettermi tutto", "Un viso d'angelo e un corpo da diavolo". Il Grande Fratello Vip spagnolo le ha fatto riconquistare popolarità e, nella Casa ha già portato lo scompiglio perfetto per conquistare la finalissima del reality show più spiato del mondo. I baci saffici con Daniela però, non sono stati gli unici motivi di discussione e attenzione mediatica in quanto, la Lamborghini pare avere un caratterino poco tranquillo, tanto da incendiarsi facilmente...

