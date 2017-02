FABRIZIO FRIZZI, IL CONDUTTORE TELEVISIVO OSPITE DI AMADEUS SU RAI UNO (MUSIC QUIZ, OGGI 1 FEBBRAIO 2017) - Tra gli ospiti della trasmissione Music Quiz, in onda oggi mercoledì 1 Febbraio 2017, ci sarà anche il conduttore Fabrizio Frizzi. Il conduttore televisivo farà parte di una delle due squadre composte da 4 vip che si affronteranno in sfide di carattere musicale. Fabrizio Frizzi, conduttore del programma di Rai Uno L’Eredità, ha recentemente dichiarato di essere stato più volte vicino a condurre il Festival di Sanremo. Nel 1992, ad esempio, gli proposero di diventare il valletto di Pippo Baudo, ma Frizzi si rifiutò non sentendosi ancora pronto. Il conduttore continua però a coltivare la speranza di salire un giorno da conduttore sul palco del Teatro Ariston e ha affermato che se gli venisse rifatta la proposta, lui accetterebbe con serenità e senza nemmeno pensarci. Riguardo ai partner professionali con cui ha lavorato in questi anni, Fabrizio ha confessato, in alcune interviste, di essere molto affezionato a Milly Carlucci e a Romina Power. La prima è per il conduttore una vera e prorpia sorella, con la quale ha presentato ben sei edizioni di Scommettiamo che...?. Con Romina invece Frizzi ha affermato di portare avanti un rapporto di amicizia che dura da parecchio. Il conduttore infine ha dichiarato di essersi trovato molto bene a lavorare con Elsa di Gati, sua cara amica e professionista molto preparata, con la quale ha condiviso la conduzione di Cominciamo bene in diretta.

FABRIZIO FRIZZI, IL CONDUTTORE TELEVISIVO OSPITE DI AMADEUS SU RAI UNO: CARRIERA E VITA PRIVATA (MUSIC QUIZ, OGGI 1 FEBBRAIO 2017) - Fabrizio Frizzi nasce a Roma, il 5 Febbraio del 1958. il famoso conduttore televisivo debutta nel mondo dello spettacolo negli anni ottanta on la conduzione dei programmi noti come Il barattolo, Tandem ed Europa Europa. Il successo per Frizzi arriva nel 1988, quando gli viene affidata la conduzione di Miss Italia. Il presentatore presenterà anche le edizioni seguenti fino al 2002. Nel 1990 Fabrizio conduce un'altra trasmissione di successo, che è I Fatti Vostri. La popolarità di Frizzi continua ad aumentare negli anni Novanta, anche grazie a programmi che saranno molto seguiti dal pubblico di casa, come Scommettiamo che...? e il quiz Luna Park. Negli anni Duemila Frizzi è alla guida della trasmissione Cominciamo Bene e dei Soliti Ignoti. Nel 2010 il presentatore ritorna al timone di Miss Italia e nel 2013 è un concorrente di Tale e Quale Show. Dal 2014 conduce uno dei programmi più importanti di Rai Uno che è l'Eredità. Per quanto riguarda la sua vita privata, Frizzi è stato sposato dal 1992 al 1998 con Rita Dalla Chiesa. I due hanno sempre mantenuto una buona relazione dopo il divorzio, tornando a lavorare insieme nella trasmissione La posta del cuore. Riguardo a questa esperienza, Fabrizio ha detto che di essersi trovato benissimo a lavorare con la sua ex moglie, per la quale nutre ancora un grande affetto. Attualmente il presentatore è sposato dal 4 Ottobre 2014 con Carlotta Mantovan, sua compagna da molti anni. La giovane l'ha reso padre della piccola Stella. Ai giornalisti Fabrizio ha confessato di amare moltissimo Carlotta, che ha avuto modo di conoscere durante l'edizione del 2001 di Miss Italia. Parlando della figlia Stella, Frizzi ha dichiarato di avere un legame speciale con la bambina, con la quale gioca anche dopo essere tornato tardi da lavoro.

