FLAVIO MONTRUCCHIO/ L’attore e conduttore televisivo mette alla prova le sue conoscenze musicali su Rai Uno (Music Quiz, oggi 1 febbraio 2017)

FLAVIO MONTRUCCHIO, L’ATTORE E CONDUTTORE TELEVISIVO METTE ALLA PROVA LE SUE CONOSCENZE MUSICALI NELLO SHOW DI AMADEUS (MUSIC QUIZ, OGGI 1 FEBBRAIO 2017) - Uno dei vip che saranno ospiti stasera della trasmissione Music Quiz, in onda oggi 1° Febbraio 2017, è l'attore e conduttore televisivo Flavio Montrucchio. Nel corso del game show Montrucchio dovrà affrontare diverse sfide di carattere musicale. Recentemente Montrucchio ha rilasciato un'intervista, in cui ha parlato molto bene della sua partner professionale Cristel Carrisi, con la quale ha avuto modo di condurre la cinquattottesima edizione dello Zecchino d'oro. A proposito di Cristel, Flavio ha detto che è una ragazza di sani principi che ha girato parecchio il mondo. Nell’agosto del 2016 Montrucchio ha condotto insieme con Samantha Togni il Festival di Castrocaro e parlando sdell’esperienza ha affermato che lo ha reso molto sereno e che grazie ad essa è riuscito a mettersi nuovamente in gioco.

FLAVIO MONTRUCCHIO, L’ATTORE E CONDUTTORE TELEVISIVO METTE ALLA PROVA LE SUE CONOSCENZE MUSICALI NELLO SHOW DI AMADEUS: CARRIERA E VITA PRIVATA (MUSIC QUIZ, OGGI 1 FEBBRAIO 2017) - Flavio Montrucchio nasce a Torino il 15 Maggio del 1975. Il suo debutto nel mondo della televisione avviene nel 2001, quando partecipa alla seconda edizione del Grande Fratello. Montrucchio riuscirà a vincere il reality e questo trionfo gli aprirà le porte del mondo dello spettacolo. Nel 2002 Flavio incomincia a recitare nella soap opera CentoVetrine. Tra il 2004 e il 2005, l'attore entra a far parte del musical Grease. Nel 2007 Montrucchio recita nel film Sette Ottavi di Stefano Landini e l'anno seguente è uno degli interpreti della miniserie Fidati di me, insieme con Virna Lisi. Nel 2010, Flavio recita nel musical Aladin, le cui musiche sono state scritte dai Pooh. Due anni dopo, l'attore entra a far parte del cast di Provaci ancora Prof! e nel 2013 è un concorrente del programma Tale e Quale Show di Carlo Conti, che va in onda su Rai Uno. Nel 2015 Flavio ha condotto, con Cristel Carrisi, lo Zecchino d'oro e la trasmissione Una notte per Caruso. Nel 2016 Montrucchio ha presentato con Samantha Togni il famosissimo Festival di Castrocaro. Per quanto riguarda la vita privata, Montrucchio è sposato dal 2008 con Alessia Mancini, della quale ha confessato di essere molto innamorato. Dalla sua relazione con la Mancini sono nati due figli. I bambini sono Mya, 9 anni, e Orlando, 2 anni. Parlando dei suoi figli in una recente intervista, Montrucchio ha detto che sono molto svegli e che spera che non intraprendano carriere nel mondo dello spettacolo. Prima di diventare un personaggio noto sul piccolo schermo, Flavio si era diplomato al Liceo Scientifico Francesco Vercelli di Asti e lavorava come promotore finanziario.

© Riproduzione Riservata.