FRANCESCA CHILLEMI/ L’ex miss Italia si mette alla prova tra musica e giochi su Rai Uno (Music Quiz oggi, 1 febbraio 2017)

FRANCESCA CHILLEMI, L’EX MISS ITALIA OSPITE DI AMADEUS A MUSIC QUIZ (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Tra gli ospiti della trasmissione televisiva Music Quiz, che andrà in onda oggi, mercoledì 1 febbraio in prima serata su Rai Uno, ci sarà anche l'attrice e modella trentaduenne Francesca Chillemi, incoronata miss Italia nel 2003. Ospite del conduttore Amadeus, la bella attrice siciliana sarà tra i componenti di una delle due squadre chiamate a sfidarsi a suon di musica e canzoni da riconoscere nel minor tempo possibile. Gli altri ospiti di questa, che è la settima puntata del programma, saranno il presentatore Fabrizio Frizzi, l'attore Max Tortora, la showgirl e opinionista Alba Parietti, l'attrice Anna Falchi, l'opinionista Platinette, l'attore Flavio Montrucchio e l'attore e regista Maurizio Casagrande. Da poco diventata mamma della piccola Rania, che proprio a febbraio spegnerà la sua prima candelina, Francesca Chillemi ultimamente è stata paparazzata a Cortina, dove ha preso parte alla Fashion week, approfittandone per portare la figlia a trascorrere la sua prima vacanza sulla neve. Va a gonfie vele la sua relazione con l'imprenditore Stefano Rosso, (figlio di Renzo Rosso, il patron del marchio sportivo Diesel), anche se il matrimonio tra i due sembra ancora lontano. Proprio a questo proposito, recentemente Francesca Chillemi ha detto di ritenere il matrimonio un'istituzione ormai superata e di essere felice con il suo Stefano anche senza che il loro legame sia ufficializzato da una firma. Proprio in queste settimane, la Chillemi è tornata sul piccolo schermo nei panni di Azzurra, il ruolo della ragazza snob e un po' scapestrata accudita da suor Angela nella quarta stagione della serie televisiva "Che Dio ci aiuti", che ha portato Francesca all'attenzione del grande pubblico televisivo italiano. E proprio nella serie televisiva, invece, Francesca trova la serenità unendosi finalmente in matrimonio con Guido, il personaggio interpretato da Lino Guanciale di cui Azzurra era innamorata sin dalle prime puntate. Del suo Stefano parla spesso nelle interviste e, come raccontato dalla chillemi in una di queste, quello che la affascina di più di lui è il fatto che condivide tutte le sue scelte e la supporta anche sul lavoro, senza mai chiederle di rinunciare a nulla in nome della loro relazione o per il bene della bimba.

FRANCESCA CHILLEMI, L’EX MISS ITALIA OSPITE DI AMADEUS A MUSIC QUIZ: LA CARRIERA - Classe 1985, Francesca Chillemi è nata a Barcellona Pozzo di Grotto, paese di circa 40mila abitanti in provincia di Messina. Inizia la sua carriera prendendo parte ad alcune sfilate come modella, ma è a 18 anni, quando riceve la corona di Miss Italia dalle mani di Claudia Cardinale (era il 2003), che fa il suo ingresso dalla porta principale nel mondo dello spettacolo. Inizia così a lavorare anche come attrice in televisione, interpretando un piccolo ruolo nella serie Un medico in famiglia, ma è con il ruolo di Azzurra nella fiction che Dio ci aiuti che raggiunge il cuore del pubblico. Nel frattempo i suoi ruoli diventano sempre più importanti. Il debutto sul grande schermo arriva nel 2009, con un ruolo nel film a episodi Feisbum e poco dopo ottiene anche una partecipazione al film Cado dalle nubi di Gennaro Nunziante, con Luca Medici (in arte Checco Zalone). Più di recente, Francesca Chillemi ha recitato come guest star in un episodio (il quinto) della serie televisiva L'Ispettore Coliandro e anche nella fiction campione d'incassi Braccialetti rossi.

