Fabio Palombi, chi è? / Valeria Golino, dopo Riccardo Scamarcio trova un "toy boy" o un grande amore?

FABIO PALOMBI, IL NUOVO FIDANZATO DI VALERIA GOLINO: DOPO RICCARDO SCAMARCIO L’ATTRICE SI CONSOLA CON UN BABY FIDANZATO - La lunga storia d’amore tra Valeria Golino e Riccardo Scamarcio è finita, proprio come si vociferava già da qualche mese. L’attrice non ha però perso tempo e ha già ritrovato la felicità tra le braccia di un altro uomo. Il fortunato in questione è Fabio Palombi, immortalato dai paparazzi del settimanale Chi mentre scambiava dolci effusioni con la nuova fidanzata nei pressi della Casa del Cinema di Villa Borghese. Molti fans dell’attrice si staranno sicuramente chiedendo chi è l’uomo che è riuscito a rubare il cuore di Valeria Golino dopo la fine dell’intensa storia con il collega Scamarcio: di Palombi si sa che ha ben 23 anni meno della sua dolce metà, che è laureato in giurisprudenza e che è un esperto di Diritto d’autore e vicepresidente dell’Associazione Giovani per Roma. Con il ventottenne Valeria Golino torna finalmente a sorridere un anno dopo la fine della storia con Riccardo Scamarcio: l’ex fidanzato dell’attrice si trova in questo momento negli States, dove ha sfilato sul red carpet della prima di “John Wick: Chapter Two”, dove recita con Claudia Gerini e Keanu Reeves

FABIO PALOMBI, IL NUOVO FIDANZATO DI VALERIA GOLINO: LA FINE DELLA STORIA CON RICCARDO SCAMARCIO E LA PASSIONE DELL’ATTRICE PER GLI UOMINI PIÙ GIOVANI - Valeria Golino ricomincia da Fabio Palombi dopo la fine della lunga storia con Riccardo Scamarcio. I rumors sul fatto che l’attrice avesse lasciato la casa dove viveva con l’attore pugliese avevano iniziato a circolare a marzo dell’anno scorso anche se solo un mese prima la loro crisi era stata smentita. A maggio si parlava già di una nuova fiamma per la Golino, il cui nome era stato accostato a quello del produttore Gianluca De Marchi: il gossip però non aveva trovato reali conferme. Ora sappiamo quale uomo ha fatto breccia nel cuore dell’attrice, che sembra continuare a preferire uomini molto più giovani di lei. Se infatti la differenza d’età tra la Golino e il suo precedente fidanzato era di 14 anni, ora questo “gap” sale a 23 quanto si fa un raffronto tra la sua età e quella di Paolombi. A 51 anni però Valeria Golino continua a mietere cuori a prescindere dall’età e lasciato il 37enne Scamarcio è pronta a vivere una nuova storia d’amore con il 28enne Fabio.

