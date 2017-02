Fabrizio Corona/ Stress e nervosismo per il processo rinviato? (Ultime notizie oggi 1 febbraio 2017)

FABRIZIO CORONA, STRESS E NERVOSISMO PER IL PROCESSO RINVIATO (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - L'udienza per il processo di Fabrizio Corona è stato rinviato di due settimane a causa di un errore procedurale. Non l'ha presa bene l'ex re dei paparazzi, che invece non vedeva l'ora di chiarire la sua posizione davanti ai giudici del Tribunale di Milano, sperando forse anche in una sua scarcerazione. Fabrizio Corona non ama stare a San Vittore e in più di un'occasione ha tenuto a ribadire quanto le sbarre del carcere minimo il suo benessere psicofisico: già durante la scorsa udienza aveva detto di aver pagato 400mila euro di tasse e aveva chiesto che gli fossero concessi almeno gli arresti domiciliari in attesa del processo. Niente da fare, Fabrizio Corona resta in carcere e non si sa quale potrebbe essere la sorte imminente dell'uomo, già più volte balzato all'onore delle cronache in passato per i suoi guai con la giustizia e i suoi comportamenti giudicati molto spesso sopra le righe.

FABRIZIO CORONA, STRESS E NERVOSISMO PER IL PROCESSO RINVIATO. SILVIA PROVVEDI TRISTE (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Chi sembra non stare tanto meglio di Fabrizio Corona è Silvia Provvedi che, nonostante cerchi di distrarsi con la sorella Giulia, al processo del fidanzato è apparsa molto triste e con il volto tirato mentre camminava per i corridoi del Tribunale di Milano. La ragazza, che fa parte insieme alla sorella del duo Le Donatella, partecipa a molti party esclusivi ed è spesso in viaggio per l'Italia. Tra un cambio di look e un nuovo tatuaggio, sembra essere una ragazza come tante, che vive la sua vita all'insegna del divertimento e dei selfie postati su Instagram. Nonostante tutto però, continua a pensare a Fabrizio Corona, e al fatto di non poter vivere la sua storia d'amore come una qualsiasi ragazza di 23 anni che invece, così giovane, deve fare i conti con la giustizia e con la precedente vita del fidanzato. Per adesso i due sembrano tenere duro, ma cosa potrebbe succedere se la detenzione di Fabrizio Corona venisse prolungata?

