GIACOMO URTIS / "Impaurito" dai naufraghi, ma non dalle accuse: "sono un chirurgo estetico e lo faccio da una vita" (Isola dei Famosi 2017)

GIACOMO URTIS, IL CHIRURGO DEI VIP RISPONDE ALLE ACCUSE: "SONO LAUREATO E POSSO OPERARE" (ISOLA DEI FAMOSI, 31 GENNAIO 2017). ECCESSIVO TIMORE DI ESSERE ASCOLTATO - L'Isola dei Famosi 2017 sta vivendo i primi televoti, ma a tenere banco più che la possibilità di accedere al reality, il comportamento di uno dei Naufraghi. In particolare si è distinto infatti Giacomo Urtis, che ha mostrato un particolare timore di essere ascoltato dagli altri concorrenti. E' stato protagonista di una buona fetta di messa in onda, proprio perché Urtis non riusciva a non controllare in continuazione la porta del capanno. Teme già di attirare l'ira degli altri Naufraghi oppure sta giocando sporco? La scenetta che ne è risultata è stata comunque divertente, dato che il livello di ansia del Naufrago ha strappato qualche risata sia alla conduttrice Alessia Marcuzzi che al pubblico presente in studio.

GIACOMO URTIS, IL CHIRURGO DEI VIP RISPONDE ALLE ACCUSE: "SONO LAUREATO E POSSO OPERARE" (ISOLA DEI FAMOSI, 31 GENNAIO 2017) - Durante il suo intervento nella puntata de L'Isola dei Famosi 2017, Giacomo Urtis ha avuto anche modo di rispondere alle diverse contestazioni che lo riguardano in questi giorni. La Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica ha disconosciuto il titolo di cui si vanta il "chirurgo dei vip", poco prima del debutto del reality. Giacomo Urtis è infatti un volto noto del piccolo schermo, grazie a partecipazioni in diversi salotti televisivi. La nota, riportata da Novella 2000, sottolinea come Urtis non sia né chirurgo plastico né chirurgo estetico. Lo stesso concorrente ha invece replicato di essere in possesso di laurea in Medicina, di poter operare: "Ho preso la specializzazione in dermatologia e poi ho fatto il master in chirurgia estetica con lo stesso chirurgo che ha sollevato la polemica", rivela ancora. Come finirà la vicenda? Bisogna sottolineare tuttavia che la nota dell'associazione riconosce la laurea specialistica in Dermatologia di Giacomo Urtis, ed in Venerologia, ma non la specialistica in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica.

© Riproduzione Riservata.