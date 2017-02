IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO/ Anticipazioni e news: il coiffeur Luca accende le luci su Delia Di Cioccio (oggi, 1 febbraio 2017)

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI E NEWS, IL COIFFEUR LUCA ACCENDE LE LUCI SU DELIA DI CIOCCIO - Il prossimo appuntamento con Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo è fissato per il prossimo venerdì, 3 febbraio 2017: le anticipazioni rivelano che l’avvocato Delia Di Cioccio, appena approdata in quell’oasi felice che è la pensione, dovrà affrontare una verità difficile da accettare. Suo marito, infatti, ha deciso che cambierà sesso, dopo anni di matrimonio e due figli desidera diventare donna. Delia Di Cioccio è un’assidua cliente del salone portato avanti da Luca Manfridi, e grazie alla presenza del nostro coiffeur il pubblico avrà occasione di ritrovare i riflettori puntati sulle vicende della nuova protagonista de Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo, interpretata da Lina Stastri. Massimo Bellizoni, che veste i panni di Luca, ha infatti confessato in un’intervista esclusiva rilasciata a LetteraDonna: “Io posso dire cosa potete aspettavi nelle scene a cui ho partecipato e dagli incontri professionali che ho avuto, che sono stati molto importanti. Del resto, di cui - da quel che ne so - è cambiato anche l’ordine delle puntate, conosco poco”. Anche per il parrucchiere de Il bello delle donne, dunque, ogni puntata deve essere una scoperta…

