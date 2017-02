IL PICCOLO LORD/ Su Rete 4 il film con Rick Schroder e Alec Guinness

IL PICCOLO LORD, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 1 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Il piccolo Lord è il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 1 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere sentimentale con il titolo originale Little Lord Fauntleroy che è stata realizzata nel 1980 in Gran Bretagna. La regia è stata diretta da Jack Gold, e nel cast della pellicola figurano una serie di artisti piuttosto conosciuti ed apprezzati anche in Italia come nel caso di Rick Schroder, Alec Guinness, Colin Barkley, Connie Booth, Rachel Kempson e Eric Porter. Ma ecco neldettaglio latrama del film.

IL PICCOLO LORD, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 1 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Siamo negli Stati Uniti, qui vive un bambino di sette anni di nome Cedric Errol (Rick Schroder) insieme a sua madre. Il piccolo Cedric ha perso suo padre, morto qualche tempo prima: non aveva alcun rapporto con la famiglia paterna, specialmente con il nonno, il conte inglese di Dorincourt. Le origini nobiliare della famiglia del padre avevano creato forti dissapori quando appunto il padre di Cedric si era innamorato della donna, che non era ricca nè nobile e che poi avrebbe sposato. Il piccolo Cedric, tuttavia, non conosce la storia del suo passato ne sa niente delle proprie origini nobiliari e inglesi: vive tranquillamente e normalmente la sua vita di bambino spensierato. Il tutto però fino a quando il fratello maggiore del padre, lo zio Bevis, muore. Da questo momento in poi non essendoci più eredi diretti, il piccolo Cedric diventa l’erede universale degli innumerevoli beni della famiglia Dorincourt e acquisisce il titolo di Lord Fauntleroy. Cedric deve perciò lasciare la sua casa per trasferirsi in Inghilterra dove inizia a vivere con il burbero nonno, che dapprima non vuole incontrare il bambino e sua madre proprio a causa dei dissapori con quest’ultima, poi si vede costretto a farlo anche se alla madre di Cedric non viene permesso di vivere nella tenuta con suo figlio, ma in una villetta posta più nelle lontananze. Nel frattempo, a Cedric viene imposta una severa educazione che il nonno ritiene adeguata ad un lord inglese. Man mano che il bambino trascorre del tempo con il nonno, il loro rapporto e il loro legame si fa sempre più profondo, questo porta un miglioramento nel carattere del vecchio Lord di Dorincourt che inizia ad essere più gentile e più altruista non solo nei confronti del nipote ma anche del prossimo. Proprio però quando il piccolo lord era pronto a succedere a suo nonno, la famiglia viene a sapere che lo zio Bevis si era sposato e aveva un figlio che quindi è il primo erede. Tuttavia però il conte riesce a smascherare la donna che fingeva di essere la povera vedova di Bevis. Cedric può tornare al suo posto, con lui però ora anche sua madre è benvoluta in famiglia.

