Anticipazioni Il Segreto puntata 2 febbraio: Beatriz ospitata da Emilia ed Alfonso trova serenità? In arrivo il suo tutore…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 2 FEBBRAIO: IN ARRIVO IL TUTORE DI BEATRIZ - Cosa ci regalerà la nuova puntata de Il Segreto che andrà in onda domani, a partire dalle 16.20 circa? Ecco a seguire la trama e le anticipazioni del nuovo appuntamento con la telenovela spagnola più amata dal pubblico italiano che ritroveremo domani, giovedì 2 febbraio 2017. Gli amici di Puente Viejo, stanno regalando nuove emozioni e tantissimi sentimenti discordanti e così, gli estimatori non vedono l'ora di poter conoscere le nuove avventure che "travolgeranno" i loro beniamini. Gracia ed Hipolito sono alle prese con i festeggiamenti del loro matrimonio dopo l'emozionante celebrazione in piazza. Beatriz si riprende quasi completamente e così il dottore decide di dimetterla anche se, dopo essere uscita di rende inevitabilmente conto di non sapere dove andare non avendo più alcun posto per passare la notte. Matias e Pardo quindi, sollecitano Alfonso ed Emilia ad accoglierla in casa loro e così, la coppia decide di ospitarla. Tutto per il meglio? No! Qualcuno arriverà in Paese affermando di essere il suo tutore legale...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 2 FEBBRAIO: ALFONSO ED EMILIA NON SI SMENTISCONO - Nella puntata de Il Segreto di domani pomeriggio Emilia e Alfonso confermeranno ancora una volta di avere risolto tutti i rispettivi problemi sentimentali. La coppia sarà più unita e innamorata che mai e non si smentirà, dimostrando ancora una volta la propria generosità. Quando Beatriz verrà considerata da Lucas fuori pericolo e verrà dimessa dal dispensario, saranno proprio i coniugi Castaneda a prestarle soccorso, accettando la richiesta di Matias e Prado: la accoglieranno alla locanda, rendendola un membro della loro famiglia, in attesa di scoprire quale sarà il destino dell'unica persona della famiglia Mella rimasta in vita. E mentre Donna Francisca sarà furiosa per avere trovato un così inatteso ostacolo al suo piano, Hernando Dos Casas si presenterà alla locanda affermando di essere il tutore legale di Beatriz. Sarà questa la nuova era della telenovela spagnola!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 2 FEBBRAIO: L'ARRIVO DI HERNANDO DOS CASAS - Lo abbiamo atteso a lungo ma sarà nella puntata de Il Segreto di domani che farà il suo ingresso Hernando Dos Casas, l'uomo destinato a diventare il nuovo protagonista della telenovela spagnola. Dopo essere venuto a sapere ciò che è accaduto alla famiglia Mella, Hernando si presenterà a Puente Viejo affermando di essere il tutore legale di Beatriz e di doversi prendere cura di lei. La ragazza, che prima di allora era stata accolta da Emilia e Alfonso alla locanda, avrà dunque ancora una persona proveniente dal suo passato. Ma sarà impossibile negare come l'atteggiamento di Hernando non sia affatto dei migliori nei confronti della giovane Mella: l'uomo sarà molto duro e freddo, tanto che Beatriz apparirà molto preoccupata di doversene andare al fianco di colui che considererà un vero estraneo. Emilia e Alfonso, comunque, nulla potranno di fronte alla richiesta del tutore di Beatriz, disposto a trasferirsi a Puente Viejo e a verificare cosa sia accaduto ai Mella. Il futuro riserverà grandi sorprese per questi nuovi personaggi?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 2 FEBBRAIO: DON ANSELMO LASCIA PUENTE VIEJO? - Mentre gran parte degli abitanti di Puente Viejo saranno ancora alle prese con i festeggiamenti per il matrimonio di Gracia e Hipolito, ci sarà qualcuno che avrà poche ragioni per cui sorridere. Si tratterà di Don Anselmo che dovrà fare i conti con lo strano comportamento di Don Berengario e un carattere decisamente particolare del collega, diventato in poco tempo il fidato braccio destro di Donna Francisca. Il sacerdote, presente nella telenovela spagnola fin dalla prima puntata, scoprirà che Don Berengario lo ha denunciato al vescovado, rammentando come il suo atteggiamento con i fedeli non sia sempre stato consono al suo ruolo di guida spirituale. Se il Vescovo dovesse prendere in considerazione questa denuncia, per lui non ci sarebbe più futuro a Puente Viejo e sarebbe costretto a lasciare il paese nel quale vive da anni. Sarà questo il triste e inevitabile destino dell'insostituibile Don Anselmo?

