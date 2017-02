IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate spagnole e italiane: Ramiro e Matias si contendono la stessa donna

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: DUE UOMINI PER RAFAELA - Sono numerose le new entries che si vedranno nelle puntate spagnole de Il Segreto, portando grandi novità per quanto riguarda le trame principali. Tra di esse va segnalato un personaggio destinato a causare grandi problemi alla famiglia Castaneda al gran completo. Si tratterà di Rafaela, che si presenterà a Puente Viejo alla ricerca di lavoro e verrà assunta da Emilia e Alfonso come nuova cameriera della locanda. Questo nuovo personaggio porterà con sé un incredibile segreto, in quanto farà parte dei gruppi anarchici ai quali anche Raimundo si avvicinerà. Ma il suo obiettivo sarà ben diverso da quello del patriarca Ulloa: la ragazza infatti avrà in mente di organizzare un attentato contro gli abitanti più potenti di Puente Viejo, primo fra tutti Severo Santacruz. Per raggiungere il suo obiettivo non ci metterà molto a servirsi di due membri della famiglia Castenada, cercando di sedurre Ramiro e anche il suo giovane nipote Matias, rimasto solo dopo la partenza di Prado a Madrid.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 1 FEBBRAIO: SOL E CANDELA TENTANO LA FUGA - Il Segreto tornerà oggi pomeriggio su Canale 5 proponendo la disperazione di Sol e Candela di fronte alla loro sorte. Le due donne non saranno affatto disposte a rinunciare al loro destino senza lottare, obbligate a prostituirsi dal perfido Eliseo. Per questo metteranno in atto un piano di fuga disperata, nella quale dovranno approfittare di un momento di distrazione del losco individuo per uscire dal bordello nel quale sono state rinchiuse. Ma non tutto andrà come previsto, al contrario: Eliseo riuscirà a fermarle appena in tempo e non rinuncerà a punirle per quanto accaduto. Fin dove arriverà il villain della telenovela spagnola? Mentre Sol e Candela non avranno nessuna intenzione di arrendersi, lo stesso di potrà dire anche per il trio formato da Carmelo, Severo e Lucas. Anche loro saranno alla disperata ricerca di prove che li portino nel luogo in cui le due cognate sono tenute segregate, ma non ci sarà tempo da perdere...

