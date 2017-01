ISABELLA NOVENTA/ News, cambio di avvocato per Debora Sorgato: Manuela Cacco chiederà il rito abbreviato? (Chi l'ha visto, 1 febbraio 2017)

ISABELLA NOVENTA, CAMBIO DI AVVOCATO PER DEBORA SORGATO. MANUELA CACCO CHIEDERA' IL RITO ABBREVIATO? (CHI L'HA VISTO, 1 FEBBRAIO 2017) - E' trascorso più di un anno dalla tragica scomparsa di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego, in provincia di Padova. Il suo corpo non è mai stato ritrovato, nonostante le lunghe ricerche che in una delle fase più difficili che comportato anche la morte di uno dei sommozzatori. In carcere ancora l'ex fidanzato Freddy Sorgato e la sorella Debora, oltre alla tabaccaia Manuela Cacco. I tre si trovano agli arresti per omicidio volontario premeditato ed occultamento di cadavere: il giudice deciderà proprio oggi se mandare a processo i tre indagati oppure no. Ancora oscuri numerosi particolari della tragedia, in cui è evidente solo una pianificazione puntigliosa, diabolica, di chi ha voluto uccidere Isabella Noventa. Questa sera, mercoledì 1 febbraio 2017, Chi l'ha visto si occuperà del caso all'interno della nuova puntata, andando ad analizzare tutti gli ultimi riscontri ed aggiornamenti. In queste ultime oree, sottolinea Padova Oggi, è avvenuto un cambio all'interno del team di difensori a favore di Debora Sorgato. L'avvocato Carlo Augenti ha infatti abbandonato l'incarico e verrà sostitutito dal collega Luca Motta, che affiancherà il legale Roberto Morachiello. Secondo alcune indiscrezioni, Manuela Cacco dovrebbe chiedere di poter accedere al rito abbreviato, per scongiurare la possibilità di essere condannata all'ergastolo. Alcune settimane fa, invece, Debora Sorgato ha inviato una lettera agli inquirenti, in cui ha ripercorso le ultime ore di vita di Isabella Noventa. Secondo la sua dichiarazione, in quelle ore si trovava a casa a dormire, affermazioni che avvallano la tesi mantenuta fin dall'inizio dal fratello Freddy.

