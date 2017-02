ISOLA DEI FAMOSI 2017, LE PAGELLE: STEFANO BETTARINI BOCCIATO, IL PUBBLICO RIMPIANGE ALVIN – Tutto da rifare per Stefano Bettarini. Il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi 2017 non convince il pubblico che, dopo la prima puntata, rimpiange la presenza di Alvin, considerato più adatto al ruolo. Dopo le critiche che avevano accompagnato la scelta dell’ex calciatore come nuovo inviato del reality show di canale 5, il pubblico aveva concesso a Stefano Bettarini il beneficio del dubbio ma, dopo la prima puntata live, complice anche l’emozione, l’ex marito di Simona Ventura non solo perde il confronto con il suo predecessore ma viene bocciato senza riserve dai telespettatori. “Poi i concorrenti che baciano Bettarini l'inviato, nun se po' vedè. Ridateci Alvin”, “Bettarini non è professionale, come inviato. Mai visti baci e abbracci con i naufraghi. Ha rotto le righe”, “Ci fosse stato Alvin avrebbero già risolto, con Bettarini pura anarchia. Non ce la fa”, “Evoluti e non evoluti...e Bettarini cos'è? L'anello mancante?”, “Non parla neanche l'italiano. Qualcuno vada a prendere Alvin”, “Insegnate a Bettarini come si parla”, “Venivano forgiati i pirati. Ridateci Alvin”, sono solo alcuni dei commenti che gli utenti hanno scritto su twitter. Stefano Bettarini, dunque, dopo la prima, insufficiente prova, riuscirò a riscattarsi?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, LE PAGELLE: SAMANTHA DEGRENET E NATHALIE CALDONAZZO, SONOLORO LE DUE REGINE DELLO SHOW? (PRIMA PUNTATA 31 GENNAIO) - Al via ieri, dopo una partenza ritardata, la prima puntata ufficiale dell’Isola dei famosi 2017, che ha portato sul piccolo schermo di Canale 5 una serie di naufraghi pronti a confrontarsi con il percorso antropologico previsto per questa nuova edizione. Di seguito le pagelle per il primo appuntamento della stagione. Massimo Ceccherini, voto 6: dopo uno sfogo pieno di rabbia, causato dalla lunga notte passata sotto la pioggia, l’attore ha scelto di restare nel reality nonostante tutto. A un giorno di distanza dalla falsa partenza, però, il suo iniziale buonumore ha perso qualche colpo. Eva Grimaldi, voto 7: non è stata una partenza facile quella vissuta dai tanti naufraghi e in particolare per l’attrice, ma nonostante le tante difficoltà la Grimaldi ha scelto di restare e di dare il meglio di sé nelle differenti prove proposte dalla produzione. Nathalie Caldonazzo, voto 6: partenza tiepida per la showgirl, che ha già manifestato una chiara antipatia nei confronti di Samantha Degrenet. Saranno loro le due regine di questa edizione? Nancy Coppola, voto 7: poco presente nella puntata, ma non è sfuggita al pubblico la sua simpatia nel corso della prima nomination. Riuscirà a risollevare le sorti dei concorrenti? Malena, voto 7: l’attrice di film a luci rosse, anche detta “la nuova musa di Rocco Siffredi”, ha vinto la prova evolutiva ottenendo il miglior punteggio fra i protagonisti del suo gruppo. Abilità, forza e memoria di certo non le mancano, sarà una concorrente agguerrita. Raz Degan, Voto 5. Partenza assai deludente per l’attore, che non ha superato la prova evolutiva e si è rivelato un concorrente poco partecipe alle dinamiche del gioco. Samantha Degrenet, voto 6: la naufraga ha iniziato il suo percorso sull’isola con il piede sbagliato, ma la prima puntata sembra averle regalato una nuova consapevolezza. Riuscirà a dare il meglio di sé? Giacomo Urtis, voto 7: il concorrente, affetto da un disturbo narcisistico, ha chiarito nel corso delle sue nomination la spinosa faccenda legata alla sua qualifica professionale, un pizzico di pepe che forse mancava nello show e che apre un dibattito di certo molto caro al gossip. Giulio Base, voto 6: il regista ha avuto ancora poco spazio, ma sulla base della sua partecipazione alle diverse prove previste della serata, non possiamo non dargli fiducia. Dayane Mello, voto 6: odiata dai suoi compagni di viaggio, è risultata poco incline al gioco di squadra e alla solidarietà fra donne. Non è un caso se è stata fra le concorrenti più nominate. Simone Susinna, voto. 5: fra i naufraghi meno presenti, il concorrente ha comunque dato il suo contributo nelle diverse prove. Nelle prossime puntate, però, dovrà provare a riscattarsi, altrimenti per lui sarà un flop. Andrea Marcaccini, voto 6: anche se non è riuscito a unirsi ai naufraghi evoluti, la sua presenza ha portato un contributo molto importante soprattutto per quanto riguarda i lavori per la costruzione del riparo. Merita una seconda possibilità? Giulia Calcaterra, voto 8: l’ex velina di Striscia la Notizia è partita alla grande con una prima vittoria sulla sua sfidante Desirée Popper e sugli altri naufraghi nella prova evolutiva. Sarà un osso duro? Sembra proprio di sì.

