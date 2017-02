ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News: La dottoressa Tibi come Moreno, l’ironia del web (oggi, 1 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: TIBI VS MORENO, L’IRONIA SU TWITTER (OGGI, 1 FEBBRAIO) - La dottoressa Tibi sembra essere l'unica ad uscirne bene dalla prima puntata dell'Isola dei Famosi 2017. Il reality show di Endemol, è stato spostato di un giorno per causa pioggia anche se, qualche malizioso del web ha affermato che il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, ha subìto quasi un cambio forzato per non scontrarsi con la fiction tv Rai dal titolo "I Bastardi di PizzoFalcone". Tiepidissimo il debutto di ieri per una prima puntata noiosa dove a farla da padrona sono state le prove in spiaggia spiegate a memoria da un impacciato Stefano Bettarini. Tornando alla tenera scimmia, messa a confronto con i naufraghi, si è portata a casa lo stesso tempo di Moreno Donadoni, questo ha scatenato l'ironia della rete e, tra i vari tweet, si legge: "Quando ti rendi conto che Moreno ha la stessa capacità intellettiva della dott.ssa Tibi". Il tormentone della Marcuzzi: "E' tutto sotto controllo", pare proprio non corrispondere a verità.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: FLOP CONCLAMATO? (OGGI, 1 FEBBRAIO) - Sotto accusa la prima puntata della dodicesima edizione de L'Isola dei Famosi 2017. La puntata d'esordio è andata in onda ieri, martedì 31 gennaio e, spostata di un giorno per via del maltempo, non ha comunque conquistato il pubblico ed anzi, le critiche si sono susseguite incessantemente. L'Isola dei Famosi sembra essere un flop conclamato e, nonostante l'impegno di Alessia Marcuzzi, la conduttrice è apparsa forse un po' troppo confidenziale. Bocciato dal popolo della rete anche Stefano Bettarini, l'ex marito di Simona Ventura in cerca di redenzione dopo la pessima figuraccia portata a casa durante il corso della prima edizione del Grande Fratello Vip. La puntata di debutto de L'Isola è stata considerata dal popolo della rete fortemente noiosa e, dopo le polemiche per le pessime condizioni del tempo durante l’esordio, Alessia Marcuzzi ha invitato i concorrenti a fare un passo avanti verso una ipotetica eliminazione. Massimo Ceccherini ha prima mostrato il suo malumore per poi ironizzare sulla possibilità di andare via. Il cast appare vuoto e spento e così, nemmeno la polemica Samantha De Grenet risolleva le sorti del programma così come Raz Degan, visibilmente silenzioso e assente. Bocciato anche Moreno con le sue rime che hanno solo infastidito il popolo del web.

