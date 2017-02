ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS E VIDEO: EVA GRIMALDI CARICA, SAMANTHA DE GRENET NON DIGERISCE LA NOMINATION (OGGI, 1 FEBBRAIO) - Eva Grimaldi aveva minacciato il ritiro dall'Isola dei Famosi 2017, ma ora la naufraga sembra rigenerata e, infatti, dopo aver rimesso piede a Caso Paloma ha suonato la carica: «Mo' ti piego io Isola, come si deve!». Samantha De Grenet, invece, ha avuto modo di riflettere sulle nomination: il suo atteggiamento non è piaciuto agli altri naufraghi, ma la sua attenzione è rivolta in particolare a Raz Degan, visto che il suo voto (palese, tra l'altro) è stato determinante per mandarla al televoto con Dayane Mello. Quest'ultima si è sfogata per gli attacchi subiti. A prendere le redini del gruppo degli "evoluti" è Giulio Base, mentre Moreno intrattiene con un free-style. Non mancano le disavventure: i naufraghi dell'Isola dei Famosi devono fare i conti con la mancanza di cibo, quindi devono mettersi al lavoro per procacciarlo per il gruppo. Clicca qui per vedere il video dell'Isola dei Famosi su primitivi ed evoluti.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS E VIDEO: REALITY SUL VIALE DEL TRAMONTO? (OGGI, 1 FEBBRAIO) - L'Isola dei Famosi 2017 si sta trascinando sul viale del tramonto? In Rete prosegue il dibattito sul reality condotto da Alessia Marcuzzi dopo la puntata di ieri. Il formato è diventato noioso? L'esordio lunghissimo ha forse condizionato i giudizi, che sono invece positivi per la conduttrice grazie al suo piglio scanzonato. Non mancano i suggerimenti: secondo Il Fatto Quotidiano, Alessia Marcuzzi dovrebbe lavorare sull'autorevolezza. Rimandato l'inviato Stefano Bettarini, impacciato nell'eloquio. Nel mirino finisce anche Raz Degan, il quale «sembra vivere in una sorta di bolla spazio-temporale da santone new age e se ne frega di quello che accade attorno». Spaesato, invece, Giulio Base, mentre Eva Grimaldi deve tirare fuori il suo potenziale. Fastidiosa ma sempre diretta Samantha De Grenet. Forse è ancora troppo presto per sentenziare sull'Isola dei Famosi, del resto potrebbero esserci colpi di scena nelle prossime puntate.

