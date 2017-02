Isola dei Famosi 2017 / I naufraghi alla berlina, l’attacco di Cristiano Malgioglio (Oggi, 1 febbraio 2017)

ISOLA DEI FAMOSI 20217, I NAUFRAGHI MESSI ALLA BERLINA – L’Isola dei Famosi 2017 è finalmente partita. Dopo il rinvio della prima puntata per le avverse condizioni meteorologiche, nel corso della puntata trasmessa ieri sera, tutto è andato bene. Peccato, però, che i naufraghi siano stati già messi alla berlina sul web. Il pubblico del reality show, infatti, non ha perso l’occasione per prendere in giro i protagonisti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La prima a finire nel mirino degli utenti dei social è stata Vladimir Luxuria, presa in giro per un’acconciatura che ricordava quella sfoggiata da Alda D’Eusanio durante gli anni del suo successo. Non è andata meglio a Nathalie Caldonazzo, messa alla berlina per il suo aspetto fisico. Costretta, dopo due giorni, a mostrarsi già senza trucco, il pubblico ha messo in evidenza come spesso, il ricorso alla chirurgia plastica, non paghi. Stesso discorso per Nancy Coppola, derisa per le ciglia tatuate. L’unico a salvarsi è Raz Degan, definito dal pubblico un “figo da paura” nonostante sia vicino ai 50 anni e capace di prendere in giro le compagne d’avventura definendo l’isola una “silicon island”.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, I COMMENTI DI CRISTIANO MALGIOGLIO – Tra il pubblico dell’Isola dei Famosi 2017 non poteva mancare Cristiano Malgioglio, grande amante dei reality. Il cantautore ha commentato la prima, vera puntata dell’Isola su Twitter dove non ha risparmiato frecciatine soprattutto a Vladimir Luxuria. Dopo aver salutato Mara Venier e Alfonso Signorini, i grandi assenti dell’Isola dei Famosi 2017, Malgioglio ha puntato il dito contro la nuova opinionista del reality, definita “troppo maestrina”. “Come opinionista all'isola dei famosi #isola vedo la Lambertucci...ma che fine ha fatto Luxuria?” – scrive Malgioglio che, poi, in un altro tweer spiega - “Se Wladimir fosse più simpatica e meno maestrina forse #isola sarebbe meno stancante. Detto questo mi rileggo Match Point. Notte”. Insomma, tra Vladimir Luxuria e Malgioglio non scorre buon sangue. L’opinionista dell’Isola replicherà alle parole del cantautore? Cliccate qui per leggere tutto.

