L'IMMORTALE/ Su Rai 2 il film con Jean Reno e Kad Merad

L'IMMORTALE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 1 FEBBRAIO 2017: IL CAST - L'immortale è il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 1 febbraio 2017 alle ore 23:10. Una pellicola francese dal genere azione e drammatica dal titolo originale L’immortel, che è stata diretta dal regista Richard Berry. Nel cast uno degli attori francesi più amati e conosciuti degli ultimi quindici anni ed ossia Jean Reno assieme a Kad Merad, Marina Fois, Richard Berry e Jean Pierre Darroussin. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

L'IMMORTALE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 1 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Un uomo di nome Charles Mattei (Jean Reno), meglio conosciuto come Charly, un tempo era un esponente molto importante della criminalità organizzata di Marsiglia. Ora però l’uomo ha deciso di chiudere i conti con il suo passato essendosi redento. Un giorno il passato bussa nuovamente alla sua porta: mentre è in un parcheggio, Charly viene bersagliato da ben ventidue proiettili. La sua vita a questo punto è in serio pericolo, dopo una corsa in ospedale e le cure del caso, Charly sembra miracolosamente sopravvivere all’accaduto. Dopo una lunga degenza finalmente esce dall’ospedale ed inizia ad indagare su quanto gli è successo e soprattutto su chi aveva in tutti i modi provato ad ucciderlo. Viene a conoscenza che dietro la sparatoria vi era un suo vecchio amico, Tony Zacchia (Kad Merad). Seppur desideroso di vendicarsi del male subito, Charly decide di non intraprendere la strada dell’odio e della violenza in quanto non vuole più avere a che fare con la vita criminale di una volta, ed inoltre non voleva nuocere a colui che in passato era un caro amico. Zacchia, però non si ferma, e fa uccidere uno degli ex uomini di Charly perché vuole intimargli di lasciare per sempre Marsiglia. L’uomo, a questo punto, sa che non può più tirarsi indietro, inizia perciò a dare la caccia a tutti i suoi sicari. Nel frattempo, la polizia è sulle tracce di Tony Zacchia, in particolare perché proprio una ispettrice di polizia, Marie Goldman (Marina Fois) aveva visto morire suo marito per mano della banda di Zacchia. La donna non riesce a superare la morte del marito soprattutto perché il suo capo sembra essere poco interessato a portare avanti le indagini relative a questa assurda morte. La vita di Charly Mattei e di Marie finiranno per incontrarsi ciascuno dei due intenzionato a trovare finalmente la propria vendetta.

