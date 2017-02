L'ULTIMO BACIO/ Su La5 il film con Stefania Sandrelli e Stefano Accorsi

L'ULTIMO BACIO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 1 FEBBRAIO 2017: IL CAST - L'ultimo bacio è il film in onda su La5 oggi, mercoledì 1 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicolla di genere commedia sentimentale prodotta in Italia nel 2001: è stata scritta e diretta dal regista romano Gabriele Muccino alla sua terza esperienza come regista e contemporaneamente sceneggiatore, dopo il film Ecco fatto uscito nel 1998, ed il film Come te nessuno mai uscito nelle sale cinematografiche nell’anno 1999. Nel cast sono presenti tantissimi attori di primo piano come Stefania Sandrelli, Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno e Martina Stella, va ricordato inoltre come nel cast siano presenti anche altri artisti molto conosciuti ed apprezzati dal pubblico come Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria e Sergio Castellitto. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

L'ULTIMO BACIO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 1 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un ragazzo di ventinove anni di nome Carlo (Stefano Accorsi), fidanzato con l’amata Giulia (Giovanna Mezzogiorno) dalla quale è anche in attesa di un bambino. Tuttavia, Carlo si trova in una sorta di crisi sentimentale e quindi rimane colpito da una giovane ragazza di appena diciotto anni di nome Francesca (Martina Stella), dal fisico mozzafiato e molto sensuale che conosce casualmente durante il matrimonio di uno dei suoi migliori amici, Marco (Pierfrancesco Favino). Tra Francesca e Carlo scatta immediatamente la scintilla tant’è che Carlo fortemente infatuato da questa nuova e travolgente relazione inizia a tradire Giulia con Francesca. Anche l’amico di Carlo, Adriano (Giorgio Pasotti) inizia ad avere dei problemi con sua moglie Livia, nel frattempo la situazione sentimentale anche per Paolo (Claudio Santamaria) si fa critica, essendo stato lasciato dalla sua fidanzata Arianna e alle prese anche con il padre malato. Chi è sereno è Alberto (Marco Cocci) che passa da una storia all’altra senza porsi alcun problema e senza intenzione di impegnarsi con relazioni importanti e durature. La madre di Giulia, Anna (Stefania Sandrelli) è in crisi con suo marito Emilio (Luigi Diberti) in quanto ha ritrovato una sua vecchia fiamma del quale sembra essersi nuovamente infatuata. Giulia, essendo molto impegnata con i preparativi per la nascita del loro bambino non fa caso a ciò che fa suo marito, ma un giorno però scopre dai suoi amici che Carlo non ha passato la notte con loro come le aveva raccontato. Furiosa torna a casa e affronta l’uomo che le racconta del suo incontro con Francesca. Giulia allora lo caccia di casa e Carlo corre da Francesca ma dopo aver passato la notte con lei, al mattino si risveglia e capisce che il suo posto è accanto alla sua fidanzata Giulia e al loro figlio.

