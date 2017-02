L'UOMO D'ACCIAIO/ Su Italia 1 il film con Henry Cavill ed Amy Adams

L'UOMO D'ACCIAIO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 FEBBRAIO 2017: IL CAST - L'uomo d'acciaio è il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 1 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola dedicata ai supereroi dal titolo originale Man of Steel, che è stata realizzata nel 2013 con la durata pari a circa 143 minuti e la regia di Zack Snyder. Nel cast sono presenti Hanry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Russell Crowe, Kevin Costner, Diane Lane, Laurence Fishburne e Antjie Traue. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

L'UOMO D'ACCIAIO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - In un lontano pianeta posto al di fuori del sistema solare e noto con il nome di Krypton, uno scienziato di nome Jor-El (Russell Crowe) sta informando il Consiglio dell’imminente esplosione del pianeta causata da una cattiva gestione delle risorse in esso contenuto. Lo scienziato avrebbe una possibile soluzione ma la riunione viene interrotta dall’arrivo del generale Zod (Michael Shannon) che è a capo di alcuni rivoluzionari per mettere in atto un colpo di stato. Il generale è convinto che l’unico modo per salvare il pianeta sia quello di utilizzare il codice genetico della stirpe kryptoniana. Jor-El non potendo permettere che Zod possa entrare in possesso del codice lo inserisce nel dna del proprio figlio Kal-El appena nato. Mette il piccolo su una navicella programmando l’atterraggio sulla Terra. Qualche istante dopo che la navicella ha spiccato il volo arriva il generale Zod che avendo preso atto di quello che ha fatto lo scienziato lo uccide. Più tardi il colpo di stato rientra con Zod che viene fatto prigioniero e ingabbiato nella cosiddetta zona fantasma. Qualche ora più tardi il pianeta esplode con il solo generale assieme ad altri detenuti, riesce a salvarsi grazie alla zona fantasma. Intanto il piccolo Kal-El ha raggiunto la Terra atterrando nella cittadina di Smalville dove viene trovato da una coppia di agricoltori, John (Kevin Costner) e la moglie Martha. I due decidono di crescere il piccolo come se fosse il loro, cercando di tenere nascoste le sue origine, cosa non semplicissima visto che con il passare dei mesi il piccolo Clark (Henry Cavill), questo il nome che gli è stato dato, manifesta degli incredibili poteri. Diventato adolescente, Clark viene messo a conoscenza dal padre delle sue origini aliene, dell’importanza di tenere celati i propri poteri e di essere arrivato sulla Terra per proteggerla ed evitare che ci possano essere delle ingiustizie. Clark promette al padre di seguire questa strada tant’è che durante un tornando non gli viene permesso di aiutare il padre per non rivelarsi al mondo che purtroppo morirà. Qualche anno più tardi Clark ritrova la propria navicella dove ascolta un ologramma del suo padre biologico che gli racconta ogni cosa invitandolo ad essere d’aiuto per l’umanità. Tuttavia ben presto per Clark arriverà il momento di combattere per la salvezza del mondo contro il generale Zod intenzionato a riprendersi il codice genetico e a trasformare la Terra in una nuova Krypton.

