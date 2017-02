MAURIZIO CASAGRANDE, L’ATTORE ALLE PRESE CON GLI INDOVINELLI MUSICALI DI AMADEUS SU RAI UNO (MUSIC QUIZ, OGGI 1 FEBBRAIO 2017) - Music Quiz, il programma di Rai Uno condotto da Amadeus che vede due squadre di vip combattere per indovinare dei brani arrangiati in modo particolare, torna questa sera mercoledì 1 febbraio 2017 su Rai Uno. Tra i volti noti del piccolo schermo che si daranno battaglia sfruttando le proprie orecchie e le proprie conoscenze musicali c’è anche l’attore Maurizio Casagrande. Maurizio Casagrande è entrato nelle case di tutti noi sopratutto con il personaggio del maresciallo Bruno Morri in Carabinieri, la fiction lo ha infatti consacrato al grande pubblico e lo ha reso un volto noto della tv. Ma in realtà Maurizio Casagrande prima di approdare in tv ha fatto un lungo percorso fatto di gavetta e sacrifici: ha seguito le orme del padre Antonio Casagrande, anche lui attore, ed ha cominciato da ragazzino ad avvicinarsi al mondo della musica tramite lo studio del pianoforte, per poi scoprire il suo grande amore che è stata per molto tempo la batteria. Di sicuro questa sua formazione musicale e le due competenze in merito saranno di grande aiuto per i suoi compagni di squadra.

MAURIZIO CASAGRANDE, L’ATTORE ALLE PRESE CON GLI INDOVINELLI MUSICALI DI AMADEUS SU RAI UNO: LA CARRIERA (MUSIC QUIZ, OGGI 1 FEBBRAIO 2017) - Per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, Maurizio Casagrande ha un curriculum di tutto rispetto, che spazia dal teatro al cinema e alla televisione e che sarebbe impossibile elencare per intero, basti solo ricordare che ha realizzato molti film e spettacoli con l'amico e collega conterraneo Vincenzo Salemme, tra questi una nota particolare va allo spettacolo "E fuori nevica", di grandissimo spessore morale e che tanto fa riflettere tra una risata e l'altra. Nello spettacolo Casagrande interpreta il notaio Spagnolo. Sempre per la tv ha realizzato anche una miniserie, andata in onda sulla Rai, dal titolo "Il signore della truffa" con protagonista il grande Gigi Proietti: nella fiction l’attore interpretava il personaggio di Totò Esposito. Casagrande ha collaborato inoltre con Panariello, con Brignano e ha lavorato in un film diretto da Simona Izzo.

© Riproduzione Riservata.