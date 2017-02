MAX TORTORA/ L’attore e comico ospite di Amadeus nel game show musicale di Rai Uno (Music Quiz, oggi 1 febbraio 2017)

MAX TORTORA, L’ATTORE E COMICO OSPITE DI AMADEUS NEL GAME SHOW MUSICALE DI RAI UNO (MUSIC QUIZ, 1 FEBBRAIO 2017) - Un gradito ritorno, e chissà se questa volta con un finale ancora più dolce. Il celebre attore e imitatore Max Tortora sarà nuovamente tra i concorrenti di Music Quiz, gioco a sfondo musicale condotto da Amadeus in onda oggi, 1 febbraio 2017, in prima serata su Rai Uno. Anche in questa sesta puntata due squadre, ciascuna composta da 4 celebrità fra cantanti, attori, sportivi e conduttori, si sfideranno in difficili giochi a tema musicale come l'indovinare canzoni reinterpretate in maniera palesemente improbabile, canzoni sapientemente mixate insieme da un dj per confondere le idee. Per l'attore e imitatore romano il 2016 è stato davvero un anno d'oro. Tortora si è infatti "sdoppiato" per il grande schermo, comparendo in due lungometraggi dei fratelli Vanzina: Miami Beach, una commedia sui rapporti burrascosi fra due famiglie di italiani a Miami, e La Coppia dei Campioni, surreale pellicola "on the road" che lo vede al fianco di Massimo Boldi. Ciliegina sulla torta, la partecipazione alla puntata inaugurale dello stesso Music Quiz andata in onda il 16 dicembre scorso: Max Tortora faceva parte della squadra che non è stata battuta e di certo questa sera cercherà la sua rivincita.

MAX TORTORA, L’ATTORE COMICO E OSPITE DI AMADEUS NEL GAME SHOW MUSICALE DI RAI UNO: LA CARRIERA (MUSIC QUIZ, 1 FEBBRAIO 2017) - Sin da quando si toglie le sue prime soddisfazioni nel mondo dello spettacolo, Max Tortora si dimostra showman completo. Gli esordi, positivi, avvengono in alcuni rotocalchi di moda come e spettacolo trasmessi da reti private, ma il grande pubblico comincerà a conoscerlo alla fine degli anni '90 grazie alla miniserie Mamma Per Caso, in cui reciterà al fianco anche di Raffaella Carrà, un emergente Maurizio Crozza e Carla Signoris, e al film tv Villa Ada, assieme a un ricco cast di attori televisivi italiani come Gabriel Garko, Eva Grimaldi, Stefania Sandrelli e Loredana Cannata. La consacrazione arriverà nel 2001 sugli schermi di Rai Due; da una parte sarà uno dei comici di punta del contenitore Convenscion, dall'altra farà parte nelle prime stagioni della squadra di Stracult, divertente rubrica di storia del cinema popolare nel quale Tortora, assieme a tanti altri, parteciperà in veste di imitatore e comico in numerosi sketch. Tanto in Convenscion quanto in Stracult, l'artista avrà modo di dimostrare di essere un artista poliedrico, valido come monologhista ma anche come imitatore. Rimarranno celebri, ad esempio, le sue imitazioni di Alberto Sordi e Franco Califano o dei conduttori Luciano Rispoli e Michele Santoro. La sua carriera è ormai avviata; negli anni successivi prenderà parte ad altri programmi comici come La Grande Notte del Lunedì Sera, Bulldozer o Ciro Presenta Visitors, con quest'ultimo che segnerà un primo breve ritorno nel gruppo Mediaset dopo gli anni di Villa Ada e Mamma Per Caso. Proprio Mediaset gli porta ulteriore fortuna dal 2006, quando entra a far parte del cast della seguitissima serie I Cesaroni, rimanendovi fino al 2012. Nel frattempo strizza l'occhio anche al teatro, recitando in spettacoli come Antigone (1985), I Tre Moschettieri (1996) o Doppia Coppia (2005).

