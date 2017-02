MOM IV / Anticipazioni dell'1 febbraio 2017: un nuovo amore in arrivo per Christy? Al via la sit-com targata Chuck Lorre

MOM IV, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'1 FEBBRAIO 2017: LA SERIE - Tante risate e drammi ci attendono nella seconda serata di Joi di oggi, mercoledì 31 gennaio 2017, grazie a Mom IV, in prima Tv assoluta. Andrà in onda la prima puntata, intitolata "Tempo di incontri". Lo show con Anna Faris, nei panni di Christy, e Allison Janney, in quelli di Bonnie, è pronto per ritornare in scena con altre divertenti avventure, in cui vedremo le due protagoniste alle prese con nuovi e vecchi problemi. La produzione di Chuck Lorre, in collaborazione con la Warner Bros, ha confermato inoltre la presenza di Adam Janakowski, alias dell'attore William Fichtner, che continuerà ad impersonare il fidanzato di Bonnie. Dall'altra parte invece Christy dovrà affrontare alcune distanze con i figli, una tematica portata avanti anche nella stagione precedente. Mentre la madre continua ad avere una vita sentimentale soddisfacente con Adam, anche se a distanza, Christy è alle prese invece con la sua nuova vita da single, a cui ovviamente vorrà porre rimedio. Ad aiutarla nella ricerca di un nuovo possibile candidato, l'amica Jill che la spingerà a partecipare ad un incontro degli AA frequentato in prevalenza da uomini. Ovviamente l'impresa non sarà così semplice, dato che Christy non solo si ritroverà impacciata a gestire una situazione così nuova, ma dovrà anche gestire la gelosia di Jill che aumenterà quando si accorgerà che un ragazzo sta corteggiando l'amica e non lei.

MOM IV, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'1 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 1 "TEMPO DI INCONTRI" - Adam decide di fare una sorpresa a Bonnie e rientra in città prima del previsto. Dato che ha affittato la sua casa ancora per diverso tempo, decide comunque di non sbattere fuori l'affittuario e di trasferirsi per qualche tempo a casa di Bonnie. Tutto questo si tradurrà in forti e nuovi scontri, in cui entrambi entreranno in contatto con una maggiore consapevolezza riguardo ai difetti dell'altro. Intanto, Christy manifesta la propria tristezza a Jill riguardo all'insoddisfazione per una vita amorosa inconcludente. Le chiede di poterla aiutare nel trovare un possibile uomo con cui almeno valutare l'inizio di una relazione. L'amica accetta e le propone inoltre di andare ad un incontro degli Anonimi Alcolisti in cui sa che ci saranno molti uomini single con cui potersi approcciare. Tuttavia, durante l'evento Jill inizia a notare che il ragazzo che le piace sta faceno delle avance a Christy ed inizierà a manifestare una forte gelosia.

