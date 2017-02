MUSIC, PAOLO BONOLIS/ Terza puntata, diretta e ospiti: i momenti migliori e alcune esibizioni inedite attesi su Canale 5 (oggi, 1 febbraio 2017)

MUSIC, PAOLO BONOLIS: TERZA PUNTATA, DIRETTA E OSPITI. I MOMENTI MIGLIORI E QUALCHE INEDITO SU CANALE 5 (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Non si ferma la musica su Canale 5: stasera, mercoledì 1 febbraio 2017, torna sul piccolo schermo di Canale 5 Music, lo show guidato da Paolo Bonolis, con alcuni dei momenti migliori delle prime due puntate e qualche gustoso inedito che entusiasmerà di certo il pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Paolo Bonolis, con Music, ha voluto raccontare la musica, vista e vissuta da coloro che hanno lasciato un solco all’interno della storia della musica stessa: quali sono le colonne sonore delle loro vite e i pezzi che hanno amato di più? In prime time torneranno in scena grandi ospiti che già abbiamo avuto modo di ascoltare durante le prime due puntate, come Manuel Agnelli, Elisa, e anche i The Kolors, che si esibiranno sulle note di “My Sharona”: come sempre i talenti saranno accompagnati dall’orchestra a 64 elementi diretta dal Maestro Diego Basso. Insieme a loro, a Music Paolo Bonolis darà spazio anche nuovi incontri, con Loredana Bertè, Arturo Brachetti e Nomei, senza dimenticare Tony Hadley, frontman degli Spanda Ballet. Pronti a ritrovare la magia e le emozioni dal Teatro 5 di Cinecittà?

MUSIC, PAOLO BONOLIS: TERZA PUNTATA, DIRETTA E OSPITI. LUCA LAURENTI SI OCCUPA DELLA SIGLA (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Come sempre, anche durante il terzo appuntamento con Music in programma stasera, Paolo Bonolis sarà affiancato dalla sua fidata spalla, Luca Laurenti. Oggi, 31 gennaio 2017, il maestro si occuperà della nuova sigla dello spettacolo, e canterà il brano “That’s Life” per dare il via al nuovo appuntamento sul piccolo schermo. Di recente, Luca Laurenti si è raccontato in esclusiva in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni e ha scherzato in merito a quello che gli hanno lasciato tutti ospiti, internazionali e non, che hanno fatto capolino sul palco di Music: “Sono stati tutti molto generosi, ma John Travolta è quello che mi ha lasciato di più: 15 euro”. Oltre ai momento inediti, la terza serata di Music sarà anche una sorta di Best Of dei momenti migliori che hanno animato le prime due serate: anche per questo rivedremo appunto le esibizioni e gli interventi di John Travolta, di Anastacia, Fedez e J-Ax, Simon Le Bon e dell’attore francese Gerard Depardieu. Pronti?

MUSIC, PAOLO BONOLIS: TERZA PUNTATA, DIRETTA E OSPITI. GRANDE SUCCESSO PER IL FORMAT (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Music di Paolo Bonolis, in onda su Canale 5, è stato senza subbio un esperimento di successo: stasera, mercoledì 31 gennaio 2017, andrà in onda la terza puntata sulla rete ammiraglia Mediaset, ma già i risultati dei primi due appuntamenti hanno parlato chiaro. La sera del debutto, fissata lo scorso 11 gennaio, Music ha portato a casa uno share del 21.2% raccogliendo davanti al video 4 milioni e 659mila spettatori. L’audience è scesa un po’ la settimana seguente, nella serata del 18 gennaio: i numeri sono comunque buoni, dal momento che Music ha raggiunto il 17.9% con 3 milioni e 972mila spettatori al seguito. Anche il direttore di Canale 5, Giancarlo Schieri, ha voluto esprimere tutto il apprezzamento per il format: “… abbiamo assistito ad un evento magnifico, uno show dal respiro internazionale, con Paolo Bonolis grande narratore di uno straordinario racconto in musica. Questo e molto di più è stato Music. Un set grandioso, il Teatro 5 di Cinecittà, leggendario studio di posa di Fellini, una scenografia meravigliosa, artisti straordinari, un’orchestra di 64 elementi, un cast di ospiti stellare e, soprattutto, un grandissimo mattatore qual è, sempre di più, Paolo Bonolis…” sono state le parole di Schieri, come si legge in una nota Mediaset.

