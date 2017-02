MUSIC QUIZ/ Sesta puntata, diretta e ospiti: Francesca Chillemi e Platinette tra i concorrenti, chi vincerà? (oggi, 1 febbraio 2017)

MUSIC QUIZ, SESTA PUNTATA: DIRETTA E OSPITI, APPUNTAMENTO ECCEZIONALE IL MERCOLEDÌ (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Una prima serata eccezionale quella in programma oggi, 1 febbraio 2017, sul piccolo schermo di Rai 1: a partire dalle 21.15 prenderà infatti il via un nuovo appuntamento insieme a Music Quiz, il game guidato da Amadeus che fino a questo momento aveva trovato ‘casa’ all’interno del palinsesti il venerdì sera. Due settimane fa, a causa del terremoto che ha messo in ginocchio il Centro Italia, le programmazioni erano variate sensibilmente e Music Quiz era stato rimandato, per lasciare spazio a Un passo dal cielo 4: gli appuntamenti, dunque, continuano con questa sorpresa inattesa per il pubblico della prima rete nazionale. In prime time, dunque, il presentatore lascerà spazio a due nuove squadre di vip pronte a darsi battaglia mettendo in campo tutta la loro conoscenza in campo musicale: come sempre, i brani ascolti in studio non saranno ‘puliti’, ma più difficili da riconoscere a causa di miraggi diversi e altri espedienti che gli appassionati di Music Quiz conoscono bene: andiamo a scoprire, dunque, chi ci sarà in gara più tardi.

MUSIC QUIZ, SESTA PUNTATA: DIRETTA E OSPITI, ECCO I VIP CHE COMPORRANNO LE SQUADRE (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Come sempre otto i concorrenti di Amadeus a Music Quiz, nella puntata in programma eccezionalmente oggi, mercoledì 1 febbraio 2016, sul piccolo schermo di Rai 1. Si parte con una delle attrici più amate della prima rete nazionale, Francesca Chillemi, da poco mamma e in scena nella quarta stagione di Che Dio ci aiuti, apprezzata fiction LuxVide. Nello studio di Music Quiz faranno capolino anche Anna Falchi ed Alba Parietti, affiancate dalla simpaticissima presenza di Platinette, che l’anno scorso abbiamo visto impegnata a Ballando con le stelle, tra pazzi di danza, prove e coreografie sul palcoscenico. Non mancherà Fabrizio Frizzi, conduttore delle reti nazionali e volto de L’Eredità, insieme a Flavio Montrucchio, Maurizio Casagrande e Max Tortoro. Come saranno suddivisi i due team, per la sesta puntata di Music Quiz? E chi sarà il vincitore? Non resta che sintonizzarsi sul piccolo schermo di Rai 1 in prima serata per scoprirlo.

MUSIC QUIZ, SESTA PUNTATA: DIRETTA E OSPITI, LUCA WARD E EDOARDO VIANELLO IN STUDIO (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Non mancheranno gli ospiti nella sesta puntata di Music Quiz: Amadeus darà nuovamente il benvenuto ad un volto che, di appuntamento in appuntamento, ha conquistato il pubblico di Rai 1, il celebre attore e doppiatore Luca Ward. Ward metterà in campo la sua voce, che ha regalato frasi epiche in alcuni dei principali personaggi di celebri pellicole (basti pensare a Il Gladiatore), e la userà per recitare alcuni testi di canzoni che i concorrenti vip saranno chiamati ad indovinare. Ma Luca Ward, come sempre, non sarà solo: il conduttore lascerà spazio anche al cantante e cantautore romano Edoardo Vianello, che l’anno scorso ha festeggiato i 60 anni di carriera. Vianello dovrà proporre agli sfidanti alcune canzoni del repertorio di altri cantati: chi le indovinerà?

