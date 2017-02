MALENA MASTROMARINO/ Nuovo scivolone a luci rosse, ma la naufraga risponde a tono (L'Isola dei Famosi 2017, oggi 1 febbraio)

MALENA MASTROMARINO, NUOVO SCIVOLONE A LUCI ROSSE: MA LA NAUFRAGA RISPONDE A TONO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 1 FEBBRAIO) - Malena Mastromarino, a L’Isola dei Famosi 2017, ha già conquistato tutti: la concorrente, attrice a luci rosse, ha subito attirato le simpatie del pubblico di Canale 5, fin dalla prima puntata in seguito rimandata al giorno seguente a causa del maltempo. L’esordio ha regalato ai telespettatori una prima gaffe hot, che per la verità non è affatto mancata nemmeno durante il prime time di ieri, quando la Marcuzzi è riuscita a portare a termine il debutto de L’Isola. Malena stava facendo la sua nomination, e chiacchierava con la presentatrice e con l’opinionista presenti in studio, che hanno voluto chiederle di Dayane Mello e Simone Susinna e dell’avvicinamento sospetto tra i due. Alla domanda su ‘che cosa ci fosse sotto’ il nuovo scivolone a luci rosse è stato immediatamente servito, e fatto notare da Vladimir Luxuria, divertendo il pubblico e ottenendo la pronta risposta della naufraga Malena. Milena Mastromarino non si è certo tirata indietro, condendo le sue parole con una risata: alla fine, ha ammesso che la Mello e Susinna, effettivamente, sono stati parecchio insieme… Cosa dovremo ancora aspettarci dalla naufraga?

MALENA MASTROMARINO, DALLA GAFFE DELLA PRIMA PUNTATA AL FLIRT CON MORENO. ECCO COSA VI SIETE PERSI DEL SUO ESORDIO A L'ISOLA DEI FAMOSI 2017 - Ed eccoci qua. Finalmente abbiamo assistito alla prima puntata de L'Isola dei Famosi 2017 e già il pubblico sa bene chi sarà il suo preferito. Tra l'insopportabile Samantha DeGrenet e il ribelle Raz Degan, la più simpatica sembra essere proprio Malena Mastromarino. L'attrice porno si è unita al cast del reality di Canale 5 e lo ha fatto non prima di aver avuto i consigli di Rocco Siffredi che l'anno scorso è stato il re de L'Isola dei Famosi. Sembra proprio che la nuova edizione non sia nemmeno lontanamente vicina a quella dello scorso anno sia per impostazione che per i personaggi presenti in studio e sull'isola, ma sicuramente Malena Mastromarino ha avuto modo di farsi notare sin dalla prima "non" puntata in scena lunedì sera per un'oretta a causa del maltempo e dell'impossibilità di collegarsi con l'isola e fare le prove della serata. Proprio in quel frangente la bella isolana aveva esordito dicendo: "sono tutta bagnata". Alla luce del suo mestiere, è inutile dire che la frase è stata presa come un gioco di parole e Luxuria l'ha subito ammonita al contrario del pubblico che ha molto apprezzato. Sarà questo il suo "gioco"?

MALENA MASTROMARINO, DALLA GAFFE DELLA PRIMA PUNTATA AL FLIRT CON MORENO. ECCO COSA VI SIETE PERSI DEL SUO ESORDIO A L'ISOLA DEI FAMOSI 2017 - Malena Mastromarino non è solo la concorrente più hot de L'Isola dei Famosi 2017 ma anche quella finita sulla cresta dell'onda per via di un gossip lanciato proprio da Alessia Marcuzzi. La conduttrice, ospite a Verissimo sabato scorso, ha rivelato un possibile flirt tra l'attrice porno e un altro protagonista di questa edizione del reality show. Di chi stiamo parlando? Di Moreno Donadoni. Il rapper di Amici, tra un rap ed un altro, ha già fatto la sua prima conquista, o almeno così sembra. Al momento, Alessia Marcuzzi non ha affrontato la cosa in puntata ma, sicuramente, i due finiranno sotto osservazione e non solo nella prossima diretta in onda, meteo permettendo, lunedì sera, ma anche nei daytime che da oggi affoleranno le reti Mediaset a tutte le ore del giorno e della notte.

