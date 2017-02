Masterchef Italia 6/ Ed. 2017: Giulia e Cristina conquistano i giudici, chi avrà la meglio nella prossima puntata? (oggi, 1 febbraio 2017)

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017: GIULIA E CRISTINA CONQUISTANO I GIUDICI, CHI AVRÀ LA MEGLIO NELLA PROSSIMA PUNTATA? - Masterchef Italia 6 tornerà domani, come sempre su Sky Uno, per una nuova imperdibile puntata alla scoperta de migliori cuochi amatoriali di questa edizione. Nell'ultimo episodio, la squadra degli aspiranti chef ha dovuto dire addio a Maria, l’impiegata barese con l sogno di aprire un ristorantino sul mare, e a Barbara, l’estetista 45 enne di Verona. Gli undici protagonisti ancora in gara si sfideranno domani fra Invention Test, Mistery Box e le difficili prove in esterna, che evidenzieranno le doti dei più meritevoli e porteranno fuori dalla cucina i concorrenti meno adatti. Ma chi avrà la meglio nella prossima puntata? Nell'ultimo appuntamento, è stata Giulia a cucinare il piatto migliore in occasione della prima prova e, nonostante la concorrente non ami particolarmente i piatti a base di pesce, è riuscita a conquistare il palato di Joe Bastianich con la sua “Zuppetta unconventional”. Nella prova successiva, che portato in studio Iginio Massari, è stato invece il dolce di Cristina a conquistare i temibili giudici in sala e così, la tirocinante di San Marino, ha portato in esterna la sua squadra. Un’esterna che il pubblico di Masterchef Italia 6 di certo non dimenticherà facilmente, visto che gli aspiranti chef hanno avuto la possibilità di cucinare per l’Istituto dei Ciechi di Milano”. Nelle ultime ore, un nuovo video pubblicato dal sito ufficiale ha svelato dei dettagli inediti sulla visita di Joe Bastianich all'istituto. Se volete saperne di più, potete cliccare qui.

