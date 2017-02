Music, Paolo Bonolis / Video Mediaset, diretta streaming e trailer ultima puntata di oggi, 1 febbraio 2017

Music, Paolo Bonolis, diretta streaming e replica video Mediaset terza e ultima puntata di oggi, 1 gennaio 2017 - Paolo Bonolis fa tris e ci tiene compagnia anche questa sera con la terza e ultima puntata di Music. Lo show musicale ci ha intrattenuto per ben tre puntate portando a casa un successo su cui nessuno avrebbe scommesso e proprio per questo due puntate sono diventate tre grazie a graditi ritorni (come Anastacia, Stash, Manuel Agnelli e John Travolta) e novità assolute come Noemi e Arturo Brachetti. Sono proprio loro due gli ospiti inediti di questa puntata che questa sera andrà in onda su Canale 5 per portare in tv grandi cover ma anche le storie, il dietro le quinte di star di successo nazionale e internazionale. Un lato nascosto degli artisti che riescono a raccontare alcune cose della loro vita non solo sedendosi davanti al conduttore ma anche scegliendo alcuni brani che, in un modo o nell'altro, li hanno segnati. La puntata sarà in onda alle 21.20 su Canale 5 e non solo. Tutti coloro che vogliono vedere lo show usando pc, tablet o altri dispositivi mobili potranno farlo accedendo alla sezione del sito Mediaset previa registrazione e login raggiungibile cliccando qui. Nei prossimi giorni lo show potrebbe tornare in replica anche su Mediaset Extra.

