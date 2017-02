Music Quiz / Diretta streaming e video replica RaiPlay della puntata di oggi, 1 febbraio 2017: ospiti in studio e campione della serata

Music Quiz, diretta streaming Rai.tv e video replica punta di oggi, 1 febbraio 2017 - Amadeus torna a prendere le redini di Music Quiz e questa sera lo farà con una puntata speciale visto che di solito lo show va in onda al venerdì. Voglia di chiudere presto la pratica in visto dell'arrivo del Festival di Sanremo o solo voglia di combattere ad armi pari con Paolo Bonolis e l'ultima puntata di Music. Divisi in due squadre, in questa puntata si divertiranno a giocare con la musica altri vip più o meno noti. Ospiti della puntata saranno Anna Falchi, Alba Parietti, Francesca Chillemi, Platinette, Fabrizio Frizzi, Maurizio Casagrande, Flavio Montrucchio e Max Tortora. Mina vagante sarà ancora una volta il mitico attore e doppiatore Luca Ward. Sullo sfondo rimane la musica e i giochi messi insieme dalla produzione del programma tra piccoli bambini pronti a cantare e nonni pronti a confondere i malcapitati delle due squadre. Alla fine sarà eletto il Campionissimo proprio tra i vip della squadra vincente. La penultima puntata di Music Quiz andrà in onda oggi, 1 febbraio, su Raiuno alle 21.20 circa ma sarà in diretta streaming sulla sezione dedicata del sito Rai raggiungibile cliccano qui e per la quale non servono né login e né registrazioni. Già nelle prossime ore alcuni dei momenti clou della puntata saranno disponibili sul sito e da domani troverete l'intera puntata per guardare o riguardare le performance dei vip presenti.

