OROSCOPO 2017 / Paolo Fox previsioni di oggi 1 febbraio 2017 su LatteMiele: Cancro, Capricorno, Pesci, Gemelli e gli altri

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 1 FEBBRAIO 2017, SU LATTE E MIELE - Ritorna su LatteMiele Paolo Fox con il suo impordibile appuntamento con il suo oroscopo anche per oggi, mercoledì 1 febbraio. Il celebre astrologo ci rivelerà di nuovo tutte le novità che riguardano i segni ed i cambiamenti che dovranno affrontare con l'inizio di questo nuovo mese di febbraio. Alcuni potranno uscire dalla coltre di problemi in cui si sono ritrovati già alla fine dello scorso anno, mentre altri dovranno preparare il terreno per i mesi autunnali, dove potranno essere maggiormente vincenti. Amori in arrivo mentre ci avviciniamo sempre di più alla primavera, anche se il Gemelli, l'Ariete ed il Cancro saranno pensierosi proprio per quanto riguarda i sentimenti. Lavoro complicato e finanze sofferenti per il Toro, mentre il Sagittario risale la china e conquista posizioni più vincenti.

TUTTI I SEGNI - Scopriamo di seguito nel dettaglio le previsioni di Paolo Fox ed il suo Oroscopo 2017: ARIETE - L'Ariete è un segno che non sa privarsi di certe emozioni, quando sente di dover fare una cosa la fa. A volte però per agire di corsa, soprattutto in amore, ha corso dei rischi o ha fatto delle valutazioni sbagliate. Questo è un periodo, dura 3 mesi più o meno e che mette alla prova l'amore e anche il lavoro. TORO - Le stelle di oggi per il Toro possono portare qualche piccolo momento di disagio. I nati del segno avrebbero bisogno di relax. Quelli che hanno la fortuna di mettere da parte un gruzzoletto continuano a lavorare cercando di stare bene e di far stare bene chi hanno intorno. Per il denaro questo è un anno di conservazione, e non di investimento. C'è la necessità di trovare un po' di stabilità a livello sentimentale. GEMELLI - Per i Gemelli è interessante questa prima giornata di febbraio. C'è un transito di Venere che sarà più favorevole da venerdì. Nonostante le controversie vissute di recente il Gemelli ha sempre un Giove in buon aspetto. Saturno contro porta ancora qualche problema. È bene essere più diplomatici. Occorre rimettere in piedi l'amore che a gennaio è stato vittima di qualche perplessità. CANCRO - I Cancro devono evitare pensieri esagerati e lottare per mantenere alcune posizioni. Può essere un febbraio di riflessioni che riguardano anche l'amore, sembra difficile trovare tranquillità. Questioni legali da verificare con cura. LEONE - Il Leone può godersi un periodo di grande forza, per cui si deve essere predisposti. Chi ha vissuto una separazione può ritrovare una bella opportunità. Si può risolvere un problema anche con diplomazia. VERGINE - Tutti i nati Vergine non dovrebbero spendere troppi soldi, perciò è necessario mettere a posto alcuni conti. In questo cielo non c'è la scintilla in amore, c'è chi è deluso e chi invece in revisione. Chi ha una famiglia può stare bene con chi ama davvero. BILANCIA - Per mettere in discussione in Bilancia ce ne vuole perché questo è un segno in equilibrio con tutti. Qualcuno può iniziare un nuovo lavoro. L'amore in questo periodo può andare in secondo piano o essere competitivo. SCORPIONE - Lo Scorpione non deve avere paura di soffrire. In amore potresti aver conosciuto una persona carina ma si fanno tira e molla. Pazienza in amore, lavoro favorito da questo cielo. SAGITTARIO - Il Sagittario è protagonista dei prossimi mesi, ma non bisogna chiudersi in casa perché altrimenti nulla accade. Chi è solo dovrebbe guardarsi attorno. C'è voglia di rinnovare la propria vita che provoca ribellione per quelli che hanno un lavoro fisso ed hanno le mani legate. CAPRICORNO - Il Capricorno sta vivendo troppe situazioni, quindi bisogna tagliare le situazioni che non offrono risultati. Chi vive una separazione è in piena guerra per capire cosa fare. Attenzione nei rapporti con Pesci e Gemelli. ACQUARIO - L'Acquario ha una buona percezione di quello che capita, di quello che sente e di quello che desidera. L'acquario si ribella poi più lo lasci andare e più torna indietro. Chi vuole vincere una sfida con l'acquario deve dargli libertà. L'amore può tornare protagonista, la giornata di domenica sembra molto interessante. PESCI - Questa prima giornata di febbraio per i Pesci è importante. C'è sempre la sensazione di stanchezza. Un gesto di generosità può liberarti da tanti problemi. Oggi insieme a Toro e Scorpione è tra i segni che possono fare qualcosa in più.

