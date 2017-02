Oroscopo / Paolo Fox, previsioni a I Fatti Vostri oggi 1 febbraio 2017: Scorpione, Gemelli, Sagittario e gli altri segni divisi per stelle

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 1 FEBBRAIO 2017, CINQUE STELLE - L'astrologo Paolo Fox ha fatto l'oroscopo per oggi, 1 febbraio 2017, a I Fatti Vostri su Rai Due. Andiamo a vedere i segni zodiacali a cui sono state assegnate cinque stelle. Leone: come il Cancro si è un segno forte, probabilmente siete usciti da una relazione finita male a testa alta. Niente paura però, entro poche settimane si potrebbe incappare nell'amore della vostra vita. Sagittario: la fortuna sembra non finire mai. Si disegna un grosso quadro di opportunità da cogliere al volo per i prossimi quattro-cinque mesi. Acquario: Se ci si sposta spesso, si potrebbe conoscere belle amicizie o nuovi amori. In questo periodo non si lesina nell'aiutare amici o parenti cari. Bisogna confidarsi con loro e se ne trarrà solo giovamento.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 1 FEBBRAIO 2017, QUATTRO STELLE - Andiamo a vedere i segni zodiacali che hanno ricevuto quattro stelle da Paolo Fox per la giornata di oggi, 1 febbraio 2017, nel consueto appuntamento con l'oroscopo su Rai Due a I Fatti Vostri. Ariete: non bisogna tirarsi indietro nell'affrontare situazioni spinose e attenti a non sottovalutare l'ambiente che vi circonda, nell'aria ci sono cambiamenti lavorativi. Gemelli: bisogna stare attenti alle finanze domestiche che, in tutto il 2016, non hanno arriso molto alla buona sorte. In questo periodo siete dotati di una forza in più per affrontare di petto cambiamenti lavorativi. Buona fortuna. Vergine: si avrà fortuna in amore ma vi ci approcciate sempre con fare intrigante; cercate solo di mostrarvi più affidabili verso chi vuole bene ai nati sotto questo segno.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 1 FEBBRAIO 2017, TRE STELLE -Paolo Fox ha fatto il suo oroscopo per la giornata di oggi, 1 febbraio 2017, a I Fatti Vostri su Rai Due. Andiamo a vedere i segni zodiacali a cui ha assegnato tre stelle: Toro: Per quanto concerne i sentimenti, invece, sembra vada avanti per inerzia, accettando quel che gli capita volta per volta. Essendo un segno di Terra, è normale che in questo periodo possa legarsi a oggetti che gli rievocano situazioni passate, cercate di non farvi sopraffare troppo dal ricordo però. Scorpione: si prospettano nuovi amori ed emozioni. Cercate di tenere a freno l'orgoglio, a voi tanto caro, poiché Marte, emblema della maschilità, vi rema contro. Cercate in questo Febbraio di scaricare le vostre emozioni negative e di godervi momenti di tranquillità. Pesci: è un momento importante per riscuotere il vostro successo ma attenzione alle questioni familiari irrisolte. Cercate di rivalutare i vostri obiettivi, partendo da zero se necessario.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 1 FEBBRAIO 2017, DUE STELLE - Torna ai Fatti Vostri Paolo Fox per l'oroscopo di oggi, 1 febbraio 2017. Il noto astrologo ha diviso i segni zodiacali assegnandogli delle stelle. Andiamo a vedere quelli che ne hanno prese due: Cancro: si dovrebbe rivedere i percorsi personali intrapresi e, in genere, tutto il lavoro. Si prevedono reazioni istintive che caratterizzano questo segno con le quali si consiglia di rispondere con la mediazione. Così come il Leone, il segno è guidato dai Luminari (Sole e Luna), per cui si è forti ma tendete ad avere una gestione egocentrica della vita. Due stelle che fanno comprendere il momento negativo temporaneo per questo segno. Bilancia: si suggerisce di organizzare meglio la vostra vita poiché avete Giove opposto. Cercate di innovarvi e dimostrarvi affabili verso le altre persone. Sul lavoro cercate di essere meno stacanovisti e più rilassati. Capricorno: bisogna porre l'attenzione ai piccoli disguidi familiari e cercate di gestire al meglio le vostre rivoluzioni interiori. In questa settimana di febbraio, si deve tenere a bada lo stress, per evitare di risentirne alla schiena e al collo.

© Riproduzione Riservata.