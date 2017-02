PLATINETTE/ Mauro Coruzzi si mette alla prova con gli indovinelli musicali di Amadeus (Music Quiz, oggi 1 febbraio 2017)

PLATINTETTE, MAURO CORUZZI SI METTE ALLA PROVA CON GLI INDOVINELLI MUSICALI DI AMADEUS (MUSIC QUIZ, OGGI 1 FEBBRAIO 2017) - Music Quiz, il programma Rai condotto da Amadeus che vede due squadre di vip sfidarsi nell’indovinare canzoni arrangiate in modo particolare, torna in tv questa sera, mercoledì 1 febbraio 2017, e tra gli ospiti di questa puntata c’è anche un personaggio televisivo molto noto, Platinette. La drag queen dietro la quale si nasconde il conduttore radiofonico Mauro Coruzzi ha sicuramente una marcia in più rispetto agli altri sfidanti di stasera visto che la musica è il suo pane quotidiano. Ultimamente Platinette è stata parecchio chiacchierata per aver rifiutato la partecipazione al Grande Fratello Vip e per essersi sottoposta ad alcuni interventi chirurgici con lo scopo di perdere peso. Per quanto riguarda la casa del GF, Coruzzi ha spiegato di aver declinato l’invito per cercare di mandare avanti il suo lavoro, cosa che avrebbe trascurato se fosse entrato nel cast del reality show. A partire dal 2015, la drag queen si è sottoposta ad interventi chirurgici con l'introduzione del palloncino intragastrico: l'intervento effettuato a Parma a settembre dell’anno scorso è stato ripreso e seguito da Pomeriggio 5. L'operazione gli ha permesso di perdere ben oltre 50 kg. Già a partire dall'anno precedente, Mauro Coruzzi ha abbandonato un po' le vesti di Platinette, per dedicarsi alla radio con maggiore dedizione. Infatti, ha sempre affermato Mauro Coruzzi, le vesti di Platinette lo confinavano in uno spazio piuttosto ristretto per le sue doti di grande conoscitore del mondo musicale. Pertanto, ha preso la decisione di utilizzare il suo vero nome e la sua vera personalità nella conduzione della sua trasmissione.

PLATINTETTE, MAURO CORUZZI SI METTE ALLA PROVA CON GLI INDOVINELLI MUSICALI DI AMADEUS: LA CARRIERA (MUSIC QUIZ, OGGI 1 FEBBRAIO 2017) - Platinette è il nome della drag queen con cui il conduttore radiofonico Mauro Coruzzi è arrivato al successo. Nato Langhirano il 4 Novembre del 1955, Mauro ha svolto diverse attività nel corso della sua carriera: scrittore, cantante, conduttore televisivo e radiofonico. Coruzzi, in arte Platinette, ha ha raggiunto la notorietà grazie al Maurizio Costanzo Show, alla fine degli anni '90: è stato proprio il marito di Maria De Filippi a lanciarlo infatti nel mondo dello spettacolo. Sul versante radiofonico, Coruzzi ha condotto su Radio Deejay la trasmissione Platinissima e ha inciso due dischi. Insieme a Grazia Di Michele ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2015 con il brano “Io sono una finestra”. Nelle vesti di Platinette ha condotto anche programmi televisivi come "Bisturi!" e "Nessuno è perfetto”. Negli ultimi tempi partecipa infatti come opinionista a “Pomeriggio 5”, il programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5.

