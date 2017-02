POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso tornerà a parlare di Don Andrea Contin? Riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 1 febbraiio 2017) - Torna un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, oggi, mercoledì 1 febbraio 2017. Prima di scoprire che temi si affronteranno in studio insieme alla conduttrice a partire dalle 17.10 circa, vediamo cosa è successo ieri. La puntata della trasmissione si è aperta tornando a parlare della tragedia dell' Hotel Rigopiano di Farindola (PE): Barbara D'urso ha lasciato spazio a diversi collegamenti telefonoci e testimonianzae, che hanno permesso di ascoltare le voci di chi è rimasto direttamenre coinvolto nella terribile vicenda. Si cambia argomento ed arriva il collegamento dalla provincia di Varese con un singore di 73 anni, che è stato protagonista della cronaca in questi giorni perché brutalmente malmenato dopo aver sorpreso dei ladri nella sua azienda agricola. L'anziano racconta la sua drammatica avventura sottolineando che i malviventi sono ancora in libertà. Rimanendo sui fatti di cronaca di questi giorni, si parla dello scandalo a luci rosse che ha investito Don Andrea Contin, parroco della chiesa padovana. Il primo servizio vede in diretta un'inviata da Padova con tre parrocchiane, che per ragione di privacy non vogliono essere inquadrata in volto. La seconda parte della trasmissione comincia con un altro servizio inerente a Don Andrea Contini, dove si evince che lo stesso avrebbe coinvolto anche un altro parroco, e non solo. Dopi il caso che ha visto al centro l'ex arcivescovo di Messina, la conduttrice vuole concludere la puntata, iniziata con la polemica sulla tragedia dell' Hotel Rigopiano con un momento di tenerezza, salutando il pubblico con una bella foto, da lei stessa scattata, dei pastori abruzzesi simbolo della suddetta struttura e della speranza di una possibile rinascita.

