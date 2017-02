RAFFAELLO TONON / Annuncio shock: “Mi faccio la liposuzione” (Pomeriggio 5 oggi, 1 febbraio 2017)

RAFFAELLO TONON ANNUNCIA: "MI FACCIO LA LIPOSUZIONE" (POMERIGGIO 5 OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - A Pomeriggio 5 Raffaello Tonon farà oggi un annuncio shock. Il noto personaggio televisivo ha infatti scelto la trasmissione condotta da Barbara D'Urso su Canale 5 per parlare della decisione presa riguardo alla sua forma fisica. Raffaello Tonon ha infatti deciso di farsi la liposuzione: la zona che sarà trattata sarà quella dell'addome per far sì che diventi più piatto possibile. Raffaello Tonon spiegherà a Barbara D'Urso e ai suoi telespettatori perché ha scelto di sottoporsi a questo intervento di chirurgia plastica all'età di 37 anni. Tonon è stato lanciato nel mondo della tv da Maurizio Costanzo che lo ha invitato a partecipare al Maurizio Costanzo Show e a Buona Domenica. Nel 2005 Raffaello Tonon ha vinto la seconda edizione del reality show La fattoria: durante la sua partecipazione fu soprannominato Il Conte per i suoi modi eleganti rispetto a quelli degli altri concorrenti. Poi Tonon partecipa in vari programmi televisivi come opinionista: nella terza edizione de La fattoria e nella terza edizione del reality show La talpa. Negli anni è stato spesso ospite anche di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, sempre come opinionista. Nel 2010 è entrato a far parte del cast del programma Cuore di mamma su Rai 2 e, nello stesso anno, ha partecipato come concorrente a Ciao Darwin. Attualmente Raffaello Tonon, oltre a partecipare come ospite e opinionista in varie trasmissioni televisive, è conduttore radiofonico, lavora come televenditore sulle reti Mediaset e piccole emittenti locali.

