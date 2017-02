Raz Degan/ Cosa è successo prima della partenza? Il naufrago nel mirino dei social, i commenti (Isola dei Famosi 2017, 1 febbraio)

RAZ DEGAN, IL NAUFRAGO NEL MIRINO DEI SOCIAL: DAL PADRE DI DESIRÈE POPPER ALLA PRESTANZA FISICA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 PRIMA PUNTATA) - La presenza di Raz Degan all’Isola dei Famosi 2017 fa chiacchierare il popolo dei social network: ieri sera è andata in scena la prima (vera) puntata del reality di Canale 5, e buona parte del pubblico femminile della rete ammiraglia Mediaset non ha potuto trattenersi dal commentare lo charme e la bellezza dell’ex di Paola Barale. “Ma quanto è gnocco #razdegan #isola” si chiede infatti un utente su Twitter, e altri aggiungono “Il fisico più bello e naturale è #razdegan #isola”, “Ma quanto è bello #RazDegan? #isoladeifamosi”, “adoro #razdegan all’#isola!”. I social, molto utilizzati durante le dirette de L’Isola dei Famosi, non risparmiano mai un po’ di ironia, e anche Raz Degan - insieme a Massimo Ceccherini, Andrea Marcaccini e Eva Grimaldi - è finito nel mirino dei telespettatori per il suo buco nell’acqua portato a casa durante la prova evolutiva: ma l’ex modello ha anche scatenato la curiosità del pubblico nel momento in cui l’eliminata (o meglio, non scelta) Desirée Popper ha confessato che proprio lui assomiglia in qualche modo a suo padre. Sembra, in ogni caso, che ne vedremo (e ne leggeremo) ancora delle belle sul suo conto…

RAZ DEGAN, DAL CASO DELLA PRIMA (FINTA) PUNTATA ALLA SFIDA SULL’ISOLA PRIMITIVA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 1 FEBBRAIO) - Dopo la prima (ufficiale, questa volta) puntata de L'Isola dei Famosi 2017 Raz Degan, l'affascinante israeliano ex fiamma di Paola Barale, è riuscito a scampare le nomination, nonostante il carattere un po' chiuso che non lo ha visto socializzare troppo con gli altri naufraghi. Il ‘caso’ scoppiato nella prima (poi rinviata) puntata non è però passato inosservato gli occhi del pubblico di Canale 5, che si sono chiesti come mai l’ex modello abbia deciso di tenersi lontano dalle telecamere. Cosa lo ha spinto ad agire in questo modo? L’opinionista Vladimir Luxuria ha accennato che potrebbe essere sopraggiunto un episodio a guastare un po’ i rapporti, ancora prima della partenza dell’Honduras: Raz Degan avrebbe scatenato alcuni ‘bagordi’ in attesa del viaggio che li avrebbe portati sull’Isola, arrivando ad un confronto con L’Isola stessa. La Marcuzzi e Luxuria non hanno specificato meglio, e dunque, il caso, resta aperto: è per questo che l’ex di Paola Barale si è tenuto lontano da telecamere e microfoni? Come tutti, ieri sera, Raz si è presentato con un brevissimo video, sottolineando che non vede l'ora di mangiare cocchi e che, se servirà, passerà molto tempo in acqua. Alessia Marcuzzi, a L'Isola dei Famosi 2017, ha spiegato che il percorso del reality di quest'anno sarà evolutivo, e pian piano ognuno avrà la possibilità di raggiungere un'isola più evoluta. Possibilità che, purtroppo, ieri è svanita per Raz Degan. La prova, per spostarsi dall'Isola primitiva a quella delle Caverne, consisteva nel riordinare una sequenza di simboli, memorizzandolo e riproponendoli, riuscendo a 'battare' il tempo concesso alla scimmia Tibi, giudice scientifica de L'Isola. Raz, insieme a Massimo Ceccherini, Eva Gramaldi ed Andrea Marcaccini, non è riuscito a portare a termine la sfida lanciata dalla redazione, e si è dovuto accontentare di rimanere in un luogo dove si possono trovare solo acqua e pelli. La sfida per i prossimi sette giorni, dunque, non sarà per nulla semplice per Raz Degan: riuscirà a mantenere la calma di fronte alle privazioni, magari mettendosi a disposizione del gruppo? Lui, Ceccherini e Marcaccini, gli uomini dell'Isola primitiva, dovranno mettersi in gioco: come se la caveranno? Vladimir Luxuria, prossimamente, tornerà a discutere del comportamento di Degan tenuto agli albori della 12esima edizione del reality, o la settimana sarà in grado di svelarci di più?

