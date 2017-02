Romina Power & Roberto Alessi / Lite a distanza e le scuse in diretta tv

ROMINA POWER VS ROBERTO ALESSI, IL DIRETTORE DI NOVELLA 2000 SI SCUSA IN TV – Dopo le pesanti accuse di Roberto Alessi, Romina Power ha affidato a Facebook il suo sfogo. La cantante non ha usato giri di parole nel replicare al direttore di Novella 2000 che, oggi, ha deciso di fare un passo indietro e chiedere scusa all’ex moglie di Albano Carrisi. “Sono sempre stata schiva nel parlare pubblicamente delle questioni burocratiche e legali, che vengono trascinate inevitabilmente in pubblico con un divorzio. Ma il fatto che non lo faccia io, non dà il via ad alcune persone con i pomeriggi liberi a parlare delle “mie finanze”. Ho sempre ignorato per non dare ulteriore importanza, ma c’è un limite a tutto. Se mi ritrovo a scrivere questo post, è perché sono arrivata ad un punto dove la pazienza inizia a dissiparsi. A nessuno piace sentirsi dire delle cattiverie gratuite ma soprattutto delle OPINIONI che passano per VERITA’ con assolutamente nessun fondo di attendibilità. La verità, vi assicuro, è altrove. Denigrando una persona, non si diventa migliori. Anzi. Non capisco cosa io abbia fatto al signor Alessi per giustificare i suoi costanti commenti poco eleganti e sopratutto falsi nei miei riguardi. Non si dovrebbe parlare, specialmente d’avanti ad un pubblico, se poi non si sono fatti bene i compiti e si sappia veramente come stiano le cose e di cosa si stia parlando”, ha scritto su Facebook Romina Power. Oggi, nella puntata di Storie Vere di Eleonora Daniele, Roberto Alessi è tornato sulla vicenda. Ai microfoni di Eleonora Daniele, il direttore di Novella 2000 ha chiesto scusa a Romina Power che si è sentita offesa dalle sue parole. “Chiedo scusa a Romina se si è sentita offesa dalle mie dichiarazioni”, ha dichiarato Roberto Alessi. Romina Power accetterà le scuse?

ROMINA POWER VS ROBERTO ALESSI, ECCO COME E’ INIZIATA LA GUERRA – La querelle tra Romina Power e Roberto Alessi continua. Il direttore di Novella 2000, ospite del programma mattutino di Raiuno, Storie Vere, condotto da Eleonora Daniele, è tornato sulla polemica che alcune sue dichiarazioni su Romina Power hanno scatenato. In particolare, la cantante ha puntato il dito contro Roberto Alessi, reo di aver parlato della sua sfera economica. Tutto è nato quanto Romina Power ha parlato dei tragici momenti vissuti quando ha saputo dell’infarto che aveva colpito Albano. Di fronte alle dichiarazioni di Romina Power, Roberto Alessi aveva replicato così: “Sono contento che abbia speso belle parole per Albano, visto che anche quando lui è stato male non è che si sia precipitata al capezzale, è rimasta a mettersi la sua cremina antirughe che le fa anche bene visti i risultati. Da Los Angeles ci vogliono 8 ore per correre al capezzale del padre dei tuoi figli. Mi sembrano poche 8 ore, io avrei fatto anche a nuoto ma ci sarei arrivato. Scusate la polemica ma io voglio molto bene ad Albano perché è un uomo che fa e che dà tanto e il fatto che sia tornato a cantare dopo un mese con tutti gli alimenti che deve scucire ogni mese figlio mio… un mese è già tanto!”. Parole durissime quelle del direttore di Novella 2000 che avevano portato la cantante a pubblicare un durissimo sfogo sui social.

