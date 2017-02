STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Music, L'uomo d'acciaio e Il piccolo Lord (mercoledì, 1 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 1 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, mercoledì 1 febbraio 2017, una programmazione ricchissima quella di Mediaset che prevede una serie infinita di opportunità per soddisfare tutti i possibili gusti in fatto di intrattenimento e informazione. Ampio lo spazio temporale dedicato ai film e alle serie tv ma non mancheranno programmi d'approfondimento, speciali tv e varietà. Pioniere della serata sarà sicuramente il programma d'intrattenimento musicale "Music", condotto da Paolo Bonolis, lanciato per la primissima volta in rete quest'anno come programma sperimentale ma giunto in pochissime puntate ad un incredibile successo, perché in grado di tenere incollati allo schermo indistintamente sia adulti che giovani e anziani. Ma vediamo nello specifico la programmazione della serata Mediaset.

Canale 5 delizierà i propri affezionati viewers con il varietà musicale "Music", condotto da Paolo Bonolis e giunto ormai agli sgoccioli di una fortunatissima prima edizione...un viaggio nella musica di successo degli ultimi anni narrato da un brillante Luca Laurenti e numerosi altri artisti del panorama internazionale. A seguire, sempre su Canale 5, il consueto appuntamento del mercoledì con il programma d'approfondimento politico/sociale "Matrix", la tematica del giorno sarà sicuramente un inquadramento generale della posizione politica in merito alle tragedie di carattere naturale, con focus sugli ultimissimi avvenimenti del Rigopiano. Italia 1 propone invece una serata completamente improntata sull'azione, darà il via alle danze "L'uomo d'acciaio", il film Marvel ispirato alle vicende del supereroe Superman, interpretato da un impeccabile Henry Cavill, e si proseguirà il tutto in seconda serata con Doomsday, un recente e avvincente film d'azione. Amarcord, invece, su Rete 4, che intratterrà i propri ascoltatori con il film cult degli anni 80 "Il piccolo Lord", commovente e delicato. In seconda serata, però, ci sarà un cambio di rotta con il film "Insider", un agghiacciante thriller che terrà alta la suspence per tutta la durata della pellicola.

La 5 punta invece sul sicuro con "L'ultimo bacio" di Gabriele Muccino. Visto e rivisto, ma sempre incantevole. L'ultimo bacio è stato uno dei film italiani più apprezzati di sempre anche all'estero, perché non dargli quindi un'(ennesima) chance? Mediaset Extra dedicherà la propria serata, agli amatissimi protagonisti delle commedie all'italiana "Ficarra e Picone", con uno speciale su tutti i successi degli ultimi anni. Su Italia 2 sarà possibile intrattenersi con il premiatissimo Poseidon, un film drammatico e incredibilmente famoso, che narra l'abbattersi di una tragedia su una nave da crociera durante la notte di Capodanno. Iris si dedicherà invece alla suspence, con il thriller "The Game", di David Fincher, del 1997. Su Top Crime sarà possibile divertirsi con alcune puntate del poliziesco Law&Order mentre i più piccini saranno sicuramente felici di passare la propria serata in compagnia di "The Next Step", serie tv a ritmo di danza trasmessa su Boing.