STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Music Quiz, Coppa Italia e Chi l'ha visto (mercoledì, 1 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 1 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, mercoledì 1 febbraio 2017, il palinsesto proposto dalla Rai appare ben organizzato tra l'intrattenimento che padroneggia la serata di Rai 1 con Music Quiz, lo sport proposto da Rai 2 con una imperdibile partita di Coppa Italia e infine per quanto riguarda la rete primaria, su Rai 3 va in onda il programma di approfondimento Chi l'ha visto?. Su resto dei canali Rai, la programmazione contnua ad essere sodisfacente, su Rai 4 e Rai Movie la scelta cade su due film dai generi thriller e azione mentre su Rai 5 sia la prima che la seconda serata viene affidata ai documentari, Rai Premium invece si occupa di non far mancare la serie tv. In ottica ascolti, si promettono battaglia la sfida di Coppa Italia tra Roma e Cesena e il programma "Music Quiz", ma attenzione anche allo storico appuntamento con "Chi l'ha visto?". Dopo questa breve introduzione, vediamo il dettaglio della programmazione Rai.

Iniziamo questo viaggio nel mondo Rai con l'intrattenimento di "Music Quiz", programma presentato da Amadeus in onda a partire dalle 21.25. Anche questa volta due squadre composte da quattro Vip si sfideranno per conquistare il "Disco d'oro di plastica", per vincere bisognerà superare le divertenti prove incentrate su celebri canzoni italiane ed internazionali. Ospite della serata sarà il celeberrimo Eduardo Vianello, mentre tra i concorrenti troveremo personaggi come Fabrizio Frizzi, Anna Falchi e Alba Parietti. Al termine di "Music Quiz", classico appuntamento con "Porta a Porta", storico talk show presentato da Bruno Vespa. Come ormai accade da venti anni, saranno esplorate questioni legate a politica, economia e attualità. Spostandoci su Rai 2, serata dominata dal calcio con i quarti di finale di Coppa Italia tra Roma e Cesena. Match dal pronostico già scritto, o almeno così sembrerebbe, la Roma parte chiaramente favorita, non solo per blasone e qualità, ma anche perché costretta a dare le giuste risposte dopo la sconfitta in campionato in casa della Sampdoria. Diverso il discorso per il Cesena, arrivato a sorpresa a due passi dalla finale della competizione, nonostante militino in Serie B, i romagnoli sono stati capaci di superare agli ottavi una squadra competitiva come il Sassuolo, ma adesso non sembrano avere molte chance contro una Roma che fa paura anche guardando solo alle seconde linee. Insomma, una gara con il destino già scritto, ma attenzione alle sorprese, soprattutto dopo l'exploit dell'anno scorso dell'Alessandria, squadra di Lega Pro che centrò le semifinali. Al termine del match, in programma "L'immortale", film del 2010 che vede protagonista il francese Jean Reno. L'opera è incentrata sulle vere vicende di Jacky Imbert, boss della mafia marsigliese che nel 1977 sopravvisse ad un attentato, nonostante il suo corpo fu crivellato da 22 pallottole. Su Rai 3, invece, il mercoledì sera è tutto dedicato a "Chi l'ha visto?", programma condotto da Federica Sciarelli. Anche questa volta ci si concentrerà sui casi di persone scoparse e su misteri che hanno caratterizzato gli ultimi anni della cronaca italiana. Spostando il nostro sguardo verso i "canali minori", su Rai 4 spazio a "Bed Time", horror diretto da Jaume Balagueró, famoso per la saga di [REC]. Il film, ambientato a Barcellona, vede protagonista Cesar, apparentemente un normale portiere di condominio ma che segretamente ossessiona gli ignari inquilini con una serie di angherie. La sua vittima privilegiata è la giovane e bella Clara, che viene addirittura narcotizzata. Tutt'altro registro su Rai 5 con l'ottava puntata di Soundbreaking, serie di documentari dedicati alla musica, si parla questa volta dell'evoluzione tecnologica dei formati e dei supporti musicali e del ruolo determinante di internet. A seguire, sempre su Rai 5, ecco "George Harrison, la rivoluzione dell'anima", si tratta di un documentario incentrato sulla storia del celebre chitarrista, con uno sguardo sulla sua evoluzione artistica, dai tempi con i Beatles alla successiva svolta spirituale. Rai Movie, invece, propone "Codice Fantasma", film del 2013 con protagonista John Cusack. L'attore famoso per "Alta Fedeltà" interpreta un agente speciale che ha il difficile compito di proteggere una ragazza da ignoti aggressori. Chiudiamo la nostra carrellata con Rai Premium e la serie "Il giovane Montalbano", a partire dalle 21.20 in onda la puntata "Ferito a morte", in cui il commissario si ritrova ad indagare sull'omicidio di un anziano strozzino.