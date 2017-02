STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Dance Dance Dance, Law & Order e The Affair - Una relazione pericolosa (mercoledì, 1 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 1 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, mercoledì 1 febbraio 2017, la piattaforma satellitare di Sky, offre ai suoi abbonati un'ampia scelta di serie tv, tra cui, "Transparent" e "Law & Order", programmi di intrattenimento come "Dance Dance Dance", talent show, animazione e un'ampia scelta di film che variano nel genere nei canali dedicati al cinema tra cui spicca tra gli altri la commedia con Cameron Diaz "In her shoes". Si presenta così un primo febbraio ricco di programmi nella serata di Sky. Ma vediamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata.

Iniziamo la nostra carrellata con Fox e proprio con il programma "Dance Dance Dance", giunto alla sua settima puntata, in contemporanea su Fox Life, sei coppie di personaggi dello spettacolo si metteranno in gioco ballando famose coreografie di film e video musicali. Giudicati da Vanessa Incontrada e Luca Tomassini saranno – tra gli altri – vip come Claudia Gerini, l'olimpionica Tania Cagnotto e l'altro tuffatore Giovanni Tocci. Al termine dell'episodio spazio ai Simpson in onda dalle 22.15 la 23esima puntata della stagione numero 21, dal titolo "Giudicami delicatamente", in cui Boe veste addirittura i panni di giudice del talent show "American Idol". Per quanto riguarda, invece, Fox Life, al termine di "Dance Dance Dance" in programma il settimo episodio della terza stagione di Quattro Matrimoni in Italia, in cui quattro spose partecipano al matrimonio delle altre e dovranno vestire i panni di giudici. Chi avrà organizzato il matrimonio più votato vincerà una luna di miele da sogno. Spostandoci su Fox Crime, ecco due episodi dell'ormai leggendaria serie tv "Law & Order", Sky propone la quinta e sesta puntata della 19esima stagione, intitolate rispettivamente "Giustizia di Contea" (segnata dal ritrovamento di un cadavere) e "Sweetie" (incentrata sull'uccisione di uno scrittore). Anche su Sky Atlantic spazio alle serie tv, a partire dalle 20.15 ecco due episodi della terza stagione di "The Affair", acclamata serie incentrata sulla storia d'amore clandestina tra Noah e Alison. A seguire due puntate della terza stagione di Transparent, serie prodotta da Amazon che racconta le vicende della transgender Maura, interpretata magistralmente da Jeffrey Tambor. Su Sky Uno riecco "Superkids", talent show che vede protagonisti i bambini di età compresa ta 4 e 14 anni. Siamo al primo episodio della seconda stagione e il format è ancora una volta chiaro, in ogni puntata saranno 12 i piccoli talenti ad esibirsi, nel tentativo di convincere una giuria di esperti, che quest'anno vede spiccare un personaggio della televisione come Michelle Hunziker. Ampia la proposta anche per il pacchetto Sky Cinema, all'insegna di film in grado di accontentare un vasto pubblico. Iniziamo con Sky Cinema Uno e con il film del 1996 "The Rock". Due big come Sean Connery e Nicolas Cage interpretano gli esperti chiamati a risolvere una crisi presso la prigione di Alcatraz, è lì che un generale dei marines minaccia di utilizzare missili pericolosissimi per protestare contro il trattamento riservato dal governo ai reduci del Vietnam. Passando a Sky Cinema Hits, ecco la commedia divertente di "In her shoes", protagonista la bella Cameron Diaz, l'opera è incentrata sul rapporto tra due sorelle Maggie e Rose, tra storie sentimentali e qualche dramma esistenziale. Su Sky Cinema Family spazio invece al divertente "Piccoli Brividi", in cui un gruppo di giovani guidati da Zach è costretto a fare i conti con le creature dello scrittore R.L. Stein, che letteralmente invadono le strade di New York nella sera del ballo scolastico. Sky Cinema Passion, alle 21.00, propone invece la divertente commedia "Poli Opposti", protagonisti Luca Argentero e Sarah Felberbaum, che interpretano un terapista di coppia e un avvocato divorzista prima in conflitto e mano mano sempre più attratti l'uno dall'altro. Chiudiamo questa carrellata con Sky Cinema Max, che alle 21.00 propone "Self/less", film del 2012 con Ryan Reynolds, Natalie Martinez e Ben Kingsley, l'opera racconta le vicende del miliardario Damian Hale, che per sfuggire ad una morte certa per cancro si sottopone ad un'operazione futuristica e rinasce in un corpo nuovo. Un'operazione che avrà dei risvolti negativi, Damian, infatti, sarà tormentato da ricordi non suoi.