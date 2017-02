STRISCIA LA NOTIZIA/ Quali saranno i servizi della puntata di oggi, 1 febbraio 2017? Il riassunto di ieri

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 1 febbraio 2017) - Torna il consueto appuntamento con Striscia la notizia, in onda questa sera - mercoledì 1 febbraio 2017 - su Canale 5. Prima di scoprire i nuovi servizi vediamo cosa è successo nella puntata di ieri, martedì 31 gennaio 2017. Il telegiornale satirico continua come ogni sera a evidenziare le incongruenze italiane, e si parla subito di una scuola abbandonata a Genova, scuola evidenziata ai telespettatori dalla rubrica "100% Brumotti". Rajae si è recata invece a Messina dove ha documentato una situazione veramente al limite per quanto riguarda l’accoglienza ai profughi nella "città dello stretto", molte le interviste che pongono all’attenzione dello spettatore le precarie condizioni che devono sopportare i migranti. Si passa poi a pubblicizzare un’altra situazione "al limite", questa volta è Torino ad ospitare Luca Gautieri che documenta, come ancora sono oltre 40 le famiglie che vivono da veri e propri sfollati dopo una devastante alluvione. La Squaglia torna ad Aulla, dove sempre a causa di un’alluvione a distanza di 5 anni molti alunni sono ancora costretti a frequentare gli istituti scolastici in alcuni containe. Ghione a Roma parla invece di un’ "emergenza" idrica, con alcuni abitanti che lamentano un disservizio legato alla fornitura dell’acqua, nella zona infatti sono molti i condomini che rimangono "a secco" per parecchie ore della giornata. Laudadio ha scovato invece una nuova "catena di S. Antonio", catena che promette di far viaggiare gratis le persone, la truffa che viene pubblicizzata tramite dei video telefonici, è di fatto la solita attività illegale organizzata da una azienda già dichiarata fuori legge in molti paesi europei. Esilarante come al solito "Vespone on the Road", intervistati questa volta la Ruocco (M5S), Castaldini (NCD), Sisto (Forza Italia), Fedriga (Lega Nord), da sottolineare che tutti i parlamentari hanno "prestato il fianco" alle pungenti allusioni dell’inviato. Edoardo Stoppa continua il reportage nelle zona della provincia di Teramo, zona nella quale gli abitanti si trovano abbandonati dalle istituzioni, e godono solamente dell’aiuto dei volontari che si recano nelle zone, disagiate prima dal terremoto e poi dalle nevicate che si sono succedute. La puntata vede inoltre un simpatico siparietto tra la Marchi con la figlia, e la visione di un camionista che all’interno della rubrica "pasticcini dal web" si cimenta con una guida del suo mezzo a dir poco "spregiudicata". Bella anche la rubrica "Fatti e rifatti" che parla di Stefano De Martino, l’ex di Belen negli anni è cambiato notevolmente, con le risultanze che tutti conoscono.

© Riproduzione Riservata.