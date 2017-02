Sanremo 2017/ News: Carlo Conti risponde alle critiche degli haters “bisognerebbe sapere i fatti” (oggi, 1 febbraio)

SANREMO 2017, NEWS: CARLO CONTI RISPONDE ALLE CRITICHE DEGLI HATERS "BISOGNEREBBE SAPERE I FATTI" - Il cachet che Carlo Conti percepirà per la sua attività di conduttore e direttore artistico a Sanremo 2017 è stato di recente al centro di aspre polemiche su web, dove negli ultimi giorni molti haters hanno attaccato il conduttore riservandogli una serie di commenti pieni di rabbia. Come riporta infatti Il Giornale, nel nuovo numero di "Chi" in uscita oggi mercoledì 1 febbraio, il conduttore ha risposto alle critiche mosse di recente nei suoi confronti e ha parlato anche del suo cachet stellare chiarendo alcuni punti legati alla sua partecipazione al celebre Festival della Canzone Italiana: “Mi dispiace molto. Comprendo il sentimento che parte da un disagio che c’è nella società, ma bisognerebbe sapere i fatti. Non perché un giornale fa un titolo e scrive una cifra allora è quella giusta e viene cavalcata in maniera populistica”, ha detto Carlo Conti, ma il conduttore ha deciso di mettere un freno anche alla polemica da parte di chi lo accusa di non aver minimamente pensato alle emergenze che in questo periodo hanno colpito le popolazioni del centro Italia: “Ci sono altri modi in cui ciascuno di noi fa qualcosa per chi vive un'emergenza ed è bello se rimane privato. Se quello che devolvo in beneficenza lo devo rendere pubblico per farmi bello, allora perderebbe di quella forza che parte da un comandamento: Ama il prossimo tuo”. Carlo Conti riuscirà a sedare gli animi dei tanti haters a pochi giorni dal nuovo festival?

© Riproduzione Riservata.