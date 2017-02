STEFANO DE MARTINO, DOPO IL DIVORZIO DA BELEN RODRIGUEZ HA BISOGNO DI "CALMA" (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Si è appena concluso il matrimonio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, e il bel ballerino deve aver pensato che dopo tanto trambusto una vacanza fosse proprio quello che ci voleva. Stefano ha pubblicato sui social delle foto che lo mostrano prima su un aereo e poi in una località da sogno che non ha perso tempo a immortalare e condividere con i fan. "Calma", ha scritto su un video in cui mostra il panorama da sogno che ha davanti. Dov'è andato Stefano De Martino? A giudicare dagli scatti sembra proprio che sia volato in qualche resort in un'isola esotica, forse per godersi un po' di tranquillità dopo il sofferto divorzio da Belen Rodriguez, che invece è più felice che mai accanto ad Andrea Iannone. Stefano ha quindi deciso di prendersi una pausa dal lavoro, dal caos cittadino, e forse anche dalle chiacchiere sul suo status sentimentale. Clicca qui per vedere il video di Stefano De Martino.

STEFANO DE MARTINO, BELEN RODRIGUEZ CERCA DI FARLO INGELOSIRE? (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Stefano De Martino non ha voluto troppo clamore dopo il suo divorzio da Belen Rodriguez e sta cercando di mantenere privata la sua vita - tanto che non sappiamo se sia andato in vacanza da solo o in dolce compagnia. Intanto Belen continua a pubblicare foto e video in cui mostra sempre la sua felicità con Andrea Iannone, e c'è chi avanza l'ipotesi che starebbe cercando di far ingelosire Stefano De Martino... "Chissà chi vuoi fare ingelosire ? Ma non ci riuscirai, e sai perché? Perché sto ragazzo non sa ne di carne e ne di pesce e poi non lo vedo proprio vicino a te. Mah ... STEFANO tutta la vita", le hanno scritto sotto un video dove si scambiava un bacio appassionato con Andrea Iannone. Sarà davvero così? Intanto Stefano De Martino continua a non far trapelare nulla sulla sua vita privata e almeno apparentemente sembra non curarsi di quanto fa la sua ex moglie. Effettivamente nel posto da sogno in cui si trova sarebbe abbastanza difficile!

© Riproduzione Riservata.