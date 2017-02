THE AFFAIR 3 / Anticipazioni puntata 1 febbraio 2017: Noah darà inizio ad una nuova aggressione? (finale di stagione)

THE AFFAIR 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 1 febbraio 2017, Sky Atlantic trasmetterà l'ultimo episodio di The Affair 3, campione di ascolti negli USA. La puntata andrà in onda in prima Tv assoluta e sarà la decima, dal titolo "Parigi". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco cosa è successo la settimana scorsa: dopo essere stata lasciata da Vic (Omar Metwally), Helen (Maura Tierney) parte con i figli per Mountauk, per fare visita ai genitori. Bruce (John Doman) e Margaret (Kathleen Chalfant) sono ritornati insieme grazie all'aiuto di un terapeuta. La madre le dice apertamente di sapere che sono stati dei cattivi genitori, ma Helen ha bisogno di prendere fiato ed allontanarsi. Arrivata in un locale, nota alcuni oggetti fatti dalla madre di Cole (Joshua Jackson). I genitori continuano a premere perché Helen si ricongiunga con Vic, convinti che sia l'uomo migliore per lui. Fino a che la nipote rivela che il medico si è arrabbiato perché Helen ha fatto entrare Noah (Dominic West) di nascosto. La situazione precipita, quando i figli contestano di non aver visto lo scrittore e Bruce dice apertamente che è un criminale, soprattutto per l'aggressione che ha subito di recente. A quel punto Helen confessa di aver investito Scotty (Colin Donnell) a tutta la famiglia, ma Bruce la preleva e la porta in cantina, dove ha già allestito un rifugio blindato. Il padre crede che sia sotto stress, ma all'ennesima conferma di Helen, Margaret le dà un ceffone e cercano di farla riflettere sul fatto che i figli potrebbero subire un altro trauma se lei rivelasse una cosa simile. Una volta raggiunto un locale, trova Alison (Ruth Wilson) ed hanno modo di parlare di quanto è successo. Helen l'accusa di aver distrutto il suo matrimonio, ma l'ex rivale ha ben chiaro ciò che è successo dal suo punto di vista. Non appena accenna a dirle la verità sulla morte di Scott, scopre che Alison sa già tutto perché era presente a sua volta quella notte. Le viene comunque sconsigliato di parlarne con la madre di Cole, come invece vorrebbe. Al mattino seguente, Helen aspetta Vic all'esterno della clinica in cui lavora e gli confessa tutto. Quella mattina, Noah raggiunge la città in cui abita Gunther (Brendan Fraser) e si presenta nel negozio in cui la moglie fa la parrucchiera. La donna invece si allontana per tornare a casa, dove lo scrittore la segue a distanza. Dopo diverso tempo, prende coraggio e suona al campanello, a cui risponde il figlio della guardia carceraria. Noah ha qualche difficoltà a capire che è autistico e finisce per farlo piangere. Gunther, dopo aver calmato il figlio, dimostra di non riconoscere Noah. Afferma di non averlo mai visto, nemmeno durante il periodo trascorso in prigione. A quel punto Noah inizia a realizzare che Gunther è stata una sua ossessione fin dai giorni del carcere. Tornato a casa, capisce di essere stato lui ad aggredirsi con il coltello, infilzandosi da solo.

THE AFFAIR 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'1 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 10 "PARIGI" - Siamo arrivati al finale di stagione di The Affair 3, dopo una confessione forte da parte di Helen, che ha finalmente ammesso di essere responsabile della morte di Scotty. Dall'altra parte abbiamo assistito alla profonda realizzazione di Noah di essere un pericolo innanzitutto per se stesso. Il senso di colpa per aver ucciso la madre lo ha portato fino a quel momento, ma cosa succederà da adesso in poi? In qualche modo il cerchio non è ancora chiuso e c'è bisogno che lo scrittore, dietro cui troviamo il volto di Dominic West, faccia un ulteriore passo in avanti. Ecco perché nel finale di stagione lo ritroveremo a Parigi, immerso in una vacanza romantica al fianco di Juliette. La professoressa sembra aver conquistato il suo cuore, ma è inevitabile chiedersi se anche questo non faccia parte della ciclicità a cui è soggetto Noah. La terza donna, la terza vita, il terzo punto di rinascita. Finora apparente. Sarà proprio a Parigi che Noah avrà la possibilità di ricucire una relazione, forse proprio quella con Whitney, la figlia maggiore.

