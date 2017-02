THE GAME - NESSUNA REGOLA/ Su Iris il film con Michael Douglas e Sean Penn

THE GAME - NESSUNA REGOLA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 1 FEBBRAIO 2017: IL CAST - The game - Nessuna regola è il film in onda su Iris oggi, mercoledì 1 febbraio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere thriller e drammatica dal titolo originale The Game, è stata realizzata in America nel 1997 per una durata di poco superiore alle due ore (129 minuti per la precisione) per la regia di David Fincher. Nel cast sono presenti Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara Unger, James Rebhorn, Peter Donat, Carroll Baker e Armin Mueller Stahl. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE GAME - NESSUNA REGOLA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 1 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista Nicholas Van Orton (Michael Douglas), uomo di affari che ha divorziato da sua moglie Elizabeth (Anna Katarina) e che vive con il ricordo del padre che anni prima, quando Nicholas era solo un bambino, si era suicidato lanciandosi dal tetto. Il giorno del suo compleanno, Nicholas riceve come regalo da suo fratello Conrad (Sean Penn) la tessera per iscriversi in un club esclusivo di giochi di ruolo (CRS). Tuttavia, dopo essersi iscritto ed aver affrontato i vari colloqui per accedervi, la sua domanda non viene accettata. Ma da questo momento la vita tranquilla e seppur monotona di Nicholas subisce un radicale e profondo cambiamento, in quanto inizia ad avere la sensazione di essere sempre sorvegliato e quindi inizia a preoccuparsi seriamente sia per il suo lavoro e le finanze, che per la sua reputazione e vita provata. Decide allora di andare da suo fratello e di chiedergli spiegazioni, ma quest’ultimo lo liquida dicendo che oramai lui era uscito da quel club e non vuole più saperne. Un giorno conosce in un ristorante una cameriera di nome Christine (Deborah Kara Unger) la quale sembra essere anche lei una vittima di quel club che lo informa di essere costantemente sorvegliati. L’uomo però perde la pazienza e distrugge una telecamera, questo scatena le truppe della CRS che attaccano la casa dell’uomo. Per fortuna però sia Nicholas che Christine riescono a salvarsi. La donna inoltre informa Nicholas che i suoi soldi sono stati tutti pignorati dalla CRS e che quindi non ha più un soldo, ma questa era un’astuta mossa di Christine per entrare in possesso di tutte le password dell’uomo, in quanto l’infermiera è essa stessa una complice della CRS. Da questo momento in poi per Nicholas inizia un incubo, si rende conto di essere entrato in un gioco in cui si rischia tutto, persino la vita.

