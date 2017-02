THE NIGHT SHIFT 3 / Anticipazioni puntata 1 febbraio 2017: contrasti in arrivo per Scott e TC

THE NIGHT SHIFT 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 1 febbraio 2017, Premium Stories trasmetterà due nuovi episodi di The Night Shift 3, in prima Tv assoluta. Saranno il quinto ed il sesto, dal titolo "Empatia" e "Calore sulla città". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: la squadra viene chiamata ad intervenire in una sparatoria, in cui sia l'agente che l'aggressore sono rimasti feriti. La folla si raduna attorno alla scena del crimine, impedendo sia l'arrivo dei soccorsi che l'estrazione dei due pazienti. Il Saint Antonio Memorial viene interpellato per supportare il caso, nello specifico Clemmens (Scott Wolf). La popolazione continua ad insorgere, mettendo a dura prova l'intervento della SWAT sul campo. Steven Benedict (Myk Watford) in particolare teme per la propria vita, perché sa che lo stanno condannando solo per aver difeso il quartiere. Paul (Robert Bailey Jr.) e Scott assistono alla vittima, che afferma di non capire perché è stato ferito, dato che stava solo lavorando. L'ospedale intanto viene invaso dall'arrivo di nuovi casi, mentre i media puntano i riflettori contro la struttura, rallentando l'arrivo dei pazienti. All'arrivo dell'elioambulanza, gli agenti premono perché venga trasportato per prima l'agente, ma Scott preme perché sia il presunto criminale a partire per primo, perché si trova in situazioni più critiche. La situazione precipita ulteriormente alcuni istanti dopo a causa del lancio di alcune molotov. Il personale entra in contrasto per la posizione di Benedict, che secondo alcuni sta mentendo e non ha alcuna patologia, ma Jordan (Jill Flint) si oppone perché è un suo paziente. Tutto questo non fa che alimentare le tensioni presenti con Kenny (JR Lemon), che ha un differente punto di vista su cosa sia giusto fare in situazioni di emergenza. Le condizioni di Sean (Deprece Reddick) iniziano a diventare sempre più critiche e Scott e Paul sono costretti ad operarlo sul posto, dato che l'ambulanza è stata messa fuori uso dai manifestanti. Mentre Callahan (Eoin Macken) ordina la preparazione della sala operatoria, Scott e Paul rischiano la vita a causa di un commerciante che spara verso di loro per errore. Durante una visita, Benedict collassa, mentre TC inizia a prepararsi per l'operazione, mentre la salute dell'agente diventa sempre più compromessa. Facendo una visita approfondita a Benedict, Jordan scopre che è affetto da un tumore benigno ed ha modo di parlargli. L'uomo le rivela di aver sparato, ma di averlo fatto per potersi difendere, a prescindere dal colore della sua pelle. Durante l'operazione, l'agente perde la vita a causa della forte emorragia. Scott nota tuttavia che i proiettili che l'hanno ferito corrispondono ad una pistola diversa rispetto a quella in possesso a Sean. Questo rende colpevole la collega dell'agente, che ha sparato all'agente senza rendersene conto. TC è costretto a parlarne personalmente a Rebecca (Cynthia Watros), che a quel punto realizza di essere responsabile di quanto è accaduto al suo partner. Nel frattempo, un uomo raggiunge Benedict e gli spara in fronte, uccidendolo all'istante.

THE NIGHT SHIFT 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DELL'1 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 5 "EMPATIA" - La studentessa di un college cade dal balcone e non è la prima volta che finisce al pronto soccorso. TC e Paul scoprono che la situazione è ancora più complessa di quanto immaginano. Jordan si occupa invece di un paziente allo stadio terminale che le fornisce diverse lezioni di vita. Intanto, un rappresentante farmaceutico di attrezzature all'avanguardia che Scott vorrebbe, entra in forte contrasto con TC e rischia di mandare a monte l'affare. EPISODIO 6 "CALORE SULLA CITTA'" - Shannon e Jordan si avventurano all'esterno per un evento divertente, assistendo al wrestling locale. Qui si ritrovano a dover soccorrere i partecipanti a causa di una rissa che scoppierà fra i presenti. In ospedale, il personale assiste un maratoneta che è collassato dal caldo e le cose iniziano a scaldarsi ancora di più quando l'aria condizionata viene interrotta. Nel frattempo, le tensioni fra TC, Jordan, Sam e Annie iniziano a diventare sempre più accese.

