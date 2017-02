TRANSPARENT 3 / Anticipazioni puntata 1 febbraio 2017: Josh lascia la città e si trasferisce (finale di stagione)

TRANSPARENT 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, mercoledì 1 febbraio 2017, Sky Atlantic trasmetterà gli ultimi due episodi di Transparent 3, in prima Tv assoluta. Saranno la nona e la decima, dal titolo "Fuori dagli schemi" e "Nuovo ed eccitante". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Josh (Jay Duplass) raggiunge Colton (lex MacNicoll) per portargli parte delle ceneri della madre e cerca di confortarlo nella sua perdita. Intanto, Maura (Jeffrey Tambor) raggiunge l'ospedale in cui è ricoverata la madre, che ormai si trova in coma da diverso tempo. Incontra la sorella Rose (Shannon Welles), che invita lei e Vicki (Anjelica Huston) a trascorrere la serata in famiglia. Durante l'evento, le due sorelle iniziano tuttavia a litigare, a causa dell'annuncio di Maura di voler accedere alle operazioni per cambiare sesso. Rose le contesta di voler diventare un fenomeno da baraccone e di voler assomigliare ad una persona finta, risollevando le vecchie tensioni che ci sono sempre state fra loro. Nel frattempo, Sarah (Amy Landecker) ha modo di trascorrere diverso tempo con Raquel (Kathryn Hahn) per via del progetto comune. La rabbina ha avviato invece una relazione con Duvid (Kobi Libii), che tuttavia la rende ancora più tesa del normale. Manifesta tutta la propria rabbia non appena Sarah lascia intuire di non aver chiaro il concetto di spiritualità, arrivando ad urlare. Il giorno della commemorazione di Rita, Colton guida un lungo sermone e Josh decide di accettare di convertirsi alla sua religione. Nel passato, Mort (Jimmy Ambrose) ha 12 anni e gioca nella squadra di baseball della scuola, ma senza successo. Negli stessi anni, Shelly (Molly Bernard) viene presa di mira dal suo professore di musica, che abusa di lei e che la porta all'anoressia. I genitori la portano a fare una visita da uno specialista, ma allo stesso tempo la criticano perché sono scappati dal loro Paese proprio per non morire di fame, ma la ragazzina non vuole rivelare il motivo del suo silenzio. Intanto, Rose scopre che il figlio Mort si traveste da donna e gli impone di non farne parola con nessuno, soprattutto con il nonno. Non appena si crea un'emergenza, il padre di Rose scopre la verità sul nipote ed impone alla figlia di rimediare, per evitare che venga bruciato vivo come Garsean. A scuola, Mort viene deriso dalla stessa sorella, che rivela a tutta la classe la sua abitudine ad indossare abiti femminili. Desideroso di vendetta, Mort ritorna all'istituto dopo essere fuggito sconvolto, e lancia un sasso sulla testa della ragazzina. Molti anni più tardi, Mort e Shelly si incontrano al college ed iniziano una relazione lontano dagli occhi delle rispettive famiglie. I due ragazzi si danno appuntamento in uno degli sgabuzzini, dove iniziano a baciarsi.

TRANSPARENT 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DELL'1 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 9 "FUORI DAGLI SCHEMI" - Dopo essersi ricongiunto con Colton, Josh decide di trasferirsi a Overland Park, fino a che Ali non si mette in viaggio per raggiungerlo, preoccupata per il suo cambiamento improvviso. Sentendosi abbandonata e messa da parte, soprattutto in seguito alla lite con Raquel, Sarah inizia ad avere qualche difficoltà a controllare la sua rabbia. Shelly affronta invece Buzz riguardo alle sue continue spese, portando il compagno a fare alcune rivelazioni impreviste. Ritornata di nuovo single, Maura vive una notte eccitante e sorprendente. EPISODIO 10 "NUOVO ED ECCITANTE" - I Pfefferman cercano di sfuggire ai loro problemi scegliendo di andare in crociera tutti insieme. Anche se trascorreranno la maggior parte del tempo insieme, ognuno di loro avrà la possibilità di avventurarsi in un viaggio alla riscoperta di se stesso. Tutto questo non farà altro che portare la famiglia verso un ricongiungimento.

