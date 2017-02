Tony Hadley / Il Frontman degli Spandau Ballet a Music di Paolo Bonolis (oggi, 1 febbraio 2017)

TONY HADLEY, IL FRONTMAN DEGLI SPANDAU BALLET A MUSIC DI PAOLO BONOLIS Questa sera, mercoledì 18 gennaio 2017, va in onda su Canale 5 il secondo appuntamento con lo show musicale Music condotto da Paolo Bonolis con gli intermezzi comici dell’inseparabile Luca Laurenti. Un programma che find dalla prima puntata ha regalato momenti di pura magia grazie alla presenza di eccezionali ospiti protagonisti della scena musicale italiana ed internazionali. Tra gli artisti che saranno accolti da Paolo Bonolis in questa seconda puntata figura anche il nome di Tony Hadley, l’ex leader e frontman della band britannica degli Spandau Ballet particolarmente in voga negli anni Ottanta dove raggiunse l’apice della notorietà e del successo. In questi ultimi mesi, però, Hadley è riuscito a ritornare sulla cresta dell’onda soprattutto in Italia dove ha preso parte a numerosi programmi televisivi proponendo alcuni dei propri cavalli di battaglia. Inoltre, nel periodo natalizio appena conclusosi, ha pubblicato un affascinante album nel quale ha reinterpretato alcuni dei maggiori successi natalizi come Jingle Bells. Tony Hadley non sarà l'unico cantante presente a Music: anche Elisa, Manuel Agnelli e i The Kolors saliranno sul palco per cantare dal vivo per i telespettatori che vorranno seguirli da casa. Tony Hadley è un amante dell'Italia e ogni occasione è buona per venire qui e stare un po' nel nostro paese: è riuscito a farsi anche vari amici, tra cui il presentatore Max Giusti: Con Max Giusti siamo diventati amici e poi lui ha una vena comica eccezionale. Mi serviva che nel disco ci fosse un po’ di leggerezza e lui me l’ha data oltre ad avermi fatto ridere tantissimo mentre registravamo", ha detto Tony Hadley intervistato dal quotidiano La Stampa.

TONY HADLEY, LA CARRIERA - Tony Hadley è nato nel 1960 ed è famoso, oltre che per essere un cantante eccezionale, per essere il frontman degli Spandau Ballet. Dopo il loro scioglimento ha provato a intraprendere la carriera da solista ma non ha avuto molta fortuna. Nonostante questo, è riuscito a riciclarsi in vari ruoli: in televisione e a teatro, comunque la scena dello spettacolo in America e in Europa non è mai rimasta troppo a lungo senza Tony Hadley. Recentemente gli Spandau Ballet si sono riuniti e sono tornati a suonare insieme, rendendo felici tutti i fan di un tempo. Gli Spandau Ballet erano noti all'epoca anche per la sempre chiacchierata rivalità con un altro gruppo storico dell'epoca, i Duran Duran, di cui il frontman è Simon Le Bon (anche lui ospite stasera a Music, anche se nel video replica che sarà trasmesso da Paolo Bonolis). Ha collaborato con molti cantanti italiani, tra cui anche Caparezza, cantando con lui Goodbye Malinconia.

