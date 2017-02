UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Angela e Franco ai ferri corti, Renato perdona Nadia? (Oggi, puntata 1 febbraio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 1 FEBBRAIO: COSA NASCONDE ANGELA? - Continua la crisi di Angela e Franco che anche nella puntata di Un posto al sole di domani faticheranno a dimenticare le recenti incomprensioni. Mentre Boschi continuerà ad accusare la compagna di avergli voltato le spalle nel momento del bisogno, la madre di Irene non avrà dubbi riguardo gli errori commessi dall'amato: non avrebbe mai dovuto mettere in pericolo la famiglia, dimenticando la figlia e occupandosi solo dei problemi di Nunzio. Con questi dubbi in mente, Angela e Franco saranno ancora molto freddi e distaccati e a ciò si aggiungerà una notizia davvero preoccupante: la Poggi nasconderà qualcosa di molto importante, di cosa si tratterà? A Palazzo Palladini, ci sarà un'altra coppia che dovrà affrontare problemi sentimentali apparentemente insuperabili: Renato continuerà a nascondere a Nadia di averla sorpresa mentre era intenta a baciare Alberto. Dal canto suo, la badante ucraina (che ha posto fine alla sua relazione con l'avvocato) cercherà in tutti i modi di compiacere Renato, il cui comportamento a suo avviso sarà privo di giustificazioni. E per farlo felice, cercherà anche di indurlo a risolvere le recenti incomprensioni con Raffaele. Ce la farà? Non sarà un periodo facile per Niko e Susanna che si appresteranno a conoscere il loro destino in qualità di praticanti allo studio dell'avvocato Enriquez. Ci sarà posto solo per uno di loro, chi sarà il fortunato?

